Axel Kicillof calificó de antidemocrático el video de Patricia Bullrich contra Cristina Fernández de Kirchner

Axel Kicillof cuestionó en duros términos a Patricia Bullrich, tras el video viral de la precandidata presidencial donde pidió a través de un cántico junto a su militancia un país con todos "menos Cristina (Fernández de Kirchner)". En ese sentido, el gobernador bonaerense calificó el accionar de la referente de Juntos por el Cambio como antidemocrático.

"Eso no se puede hacer, está horriblemente mal e incita al odio y a la violencia", sostuvo el dirigente de Unión por la Patria en declaraciones a C5N. Asimismo, expresó que la situación "no se puede tomar con liviandad" y le pidió a la dirigencia política "no dejar pasar" el episodio.

Asimismo, aprovechó para marcar distancia respecto a la oposición y subrayó que dentro del oficialismo "no son así". "Somos muy distintos, no hacemos estas cosas. Me parece que el festejo de Bullrich no es democrático", ratificó.

Sin embargo, evitó responder si la ex ministra de Seguridad debería ser acusada en la Justicia. "Creo que lo más importante es plantear y discutir el hecho", respondió.

Kicillof también hizo énfasis en relacionarlo con el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. "Cuando hablamos de los discursos de odio y con la situación del atentado, después se escucha esto. Hay que repudiarlo y confrontarlos", subrayó.

Por otro lado, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sorprendió al indicar una posición "interesante" de la Argentina frente al organismo. "Argentina es un deudor tan grande del FMI que tiene una posición de negociación interesante".

"Hay una responsabilidad del macrismo y una irresponsabilidad del Fondo, porque violó sus estatutos para un crédito político que le dio a Macri. Por lo tanto, yo creo que tenemos una posición negociadora distinta", terminó de explicar el dirigente.