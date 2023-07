El esquema especial que diseñaron Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli para La Matanza

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli volvieron a estar en La Matanza. La tratan como si fuera un distrito electoral más, casi como una provincia y la recorrieron durante siete horas, hablando con vecinos, entrando a casas y charlando en los comercios.

Ahí, a nivel local, hay un durísima disputa entre el candidato de Elisa Carrió, Héctor “Toty” Flores, que quedó del lado de Larreta–Santilli, al igual que la otra lista presentada por los radicales de Josefina Mendoza, y el de Patricia Bullrich que, a priori, aparece como el candidato mejor instalado.

Las preguntas más recurrentes que reciben los dirigentes opositores que recorren los municipios que no conocen otro gobierno que no sea de signo peronista es cómo hacer para ganar. En la zona Oeste, La Matanza junto con Moreno, Merlo, Hurlingham e Ituzaingó son los distritos que jamás fueron gobernados por otro partido que no sea el creado por Juan Domingo Perón o el kirchnerismo.

Para Toty Flores, “todo hay que hacerlo hablando con la gente y mostrándole que ese peronismo, hoy kirchnerismo, ha generado la inseguridad y pobreza". "El kirchnerismo que gobierna es el que generó la situación que hoy vive La Matanza. No tenemos que contarles cuáles son los problemas porque ellos los sufren”, dice.

Santilli, ayer en Ituzaingó. Foto: Prensa Santilli.

En la misma línea, Santilli agregó: “La Argentina empezó un proceso de cambio muy importante. Te lo muestra San Luis, después de 40 años. Te lo muestra haberle ganado en Ituzaingó a Descalzo, después de 28 años. Haber ganado Tigre, que nunca había sucedido. Haber perdido por la menor distancia en 2021 en La Matanza y en Avellaneda. ¡Ojo que hay un proceso silencioso en la sociedad que quiere vivir tranquila, que quiere tener oportunidades, que quiere tener laburo! Yo lo veo en cada recorrida y camino.”

Algo de eso discutieron ayer en la reunión que mantuvieron en la ex sede bancaria de Mitre al 300 Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Wado De Pedro con una veintena de intendentes, que reconocieron que la diferencia que antes tenían en varias localidades hoy casi no existe y esto pone en aprietos la victoria en los niveles nacional y provincial.

Sin embargo, los ejemplos vistos en las internas en las que compitieron dirigentes que adhieren a Larreta y a Bullrich ponen en duda que la posibilidad electoral pueda ser aprovechada por la oposición. La disputa en los distritos es tan feroz que es muy poco probable que los derrotados sigan trabajando para que gane su rival.

Consultado al respecto, el candidato a gobernador en su visita de ayer en Ituzaingó, donde acompañó a uno de sus referentes preferidos, Gastón Di Castelnuovo, Santilli dijo que el 14 de agosto va a estar "trabajando con todos los que somos parte de Juntos por el Cambio". "Eso fue lo que hicimos luego de una competencia picante con Facundo Manes en 2021 y luego de algunos chispasos trabajamos todos juntos para ganarle al kirchnerismo. Eso lo empezaré a hacer el 13 de agosto a la noche, no tengas dudas”, planteó.

El precandidato es más que optimista al respecto, aunque las experiencias previas, de sucesivas internas distritales, marcan otra realidad. “Yo pido mirar para adelante. Hay que transformar nuestro país y nuestra Provincia de Buenos Aires y si bien en las primarias se sube el tono, tenemos que estar unidos para enfrentar los desafíos que se avecinan”, aseguró.