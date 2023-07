Rodríguez Larreta insiste con Schiaretti dentro de Juntos por el Cambio

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, salió a ratificar este martes su intención de ampliar la estructura de la coalición que integra con otros espacios y, aunque evitó puntualizar en algún dirigente, sostuvo que Juan Schiaretti es parte de esa iniciativa.

"Tenemos que ampliarnos como espacio, más allá de los nombres particulares", comenzó respondiendo el jefe de Gobierno porteño. Aunque intentó no especificar, finalmente reafirmó su intención de incorporar al gobernador de Córdoba a la alianza opositora. "Me preguntaron por Schiaretti y dije que hay que sumarlo", admitió por LN+.

Cabe recordar que este lunes el jefe provincial dejó abierta la posibilidad de establecer conversaciones con el espacio opositor después de las elecciones generales: "Solo podremos volver a retomar este tipo de diálogo después de que pase la primera vuelta del 22 de octubre”, había señalado.

Por otro lado, el referente del PRO dio su parecer respecto a la controversial frase de Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba, quien había apuntado contra la coalición opositora de la mano de la expresión "pituquitos de Recoleta”.

"No le voy a contestar a Llaryora, no tiene ni sentido", expresó Larreta y añadió: "Yo defiendo a los porteños laburando, no entrando en peleas verbales con agravios y ataques".

Sin embargo, el mandatario porteño sí se refirió a la parte donde Llaryora señaló que Buenos Aires "no produce nada" y justificó la importancia de Buenos Aires como "la plaza financiera más importante de la Argentina".

"Muchísimos cordobeses vienen a trabajar y a estudiar y pasear a la Ciudad, y los recibimos con los brazos abiertos. Es la capital de todos los argentinos", argumentó para - de nuevo - ratificar su posición de no confrontación: "Los agravios y las críticas no sirven para nada. ¿Cómo vamos a estar peleando el uno con el otro? Tenemos que trabajar juntos, no enfrentarnos unos con otros".

Volviendo a la idea de ampliar la coalición, Larreta eligió referirse a elecciones previas en otras provincias como San Juan y San Luis donde remarcó que Juntos por el Cambio se amplió para poder ganar.

"Ese es el camino, para cambiar la Argentina tenemos que ampliarnos sumar y construir una mayoría amplia que impulse los cambios rápido y que sean duraderos en el tiempo", ratificó.

Por último, volvió a mostrarse en contra de Bullrich respecto a la eliminación del cepo al primer día de gobierno. "El cepo distorsiona todo. Ahora, no se lo puede sacar el primer día, con cero reservas en el Banco Central. Tenemos que terminar con la inflación bajando el gasto, el déficit fiscal, con una ley que garantice la independencia del Banco Central", cerró.