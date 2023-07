La CGT arremetió contra Patricia Bullrich y le dejó una contundente advertencia

El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, compartió su mirada respecto a la situación de los trabajadores en la Argentina, adelantó qué postura tomaría la central sindical ante un eventual Gobierno de Patricia Bullrich o Javier Milei y se expresó en contra de la reforma laboral que llevaría adelante la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio.

Al ser consultado sobre si negociaría con Bullrich en caso de ganar las elecciones, el dirigente gremial respondió, primero, que no cree que "vaya a ganar", para después señalar que es necesario "saber lo que propone". En este sentido, Daer criticó su falta de propuestas de cara a una futura presidencia. "Los economistas de Bullrich deberían dejar de jugar al póker con el FMI", lanzó sin filtro.

"Si lo que pretende es el empobrecimiento absoluto, seguramente estaremos discutiéndolo con protestas y medidas de fuerza", anticipó sobre la posibilidad de que la ex ministra de Seguridad quiera "quitar los convenios colectivos de trabajo".

"Argentina creció con estas leyes laborales. Los convenios colectivos tienen dinámica permanente. Y no hay más convenio cuando se cae la ultraactividad. Los trabajadores no se van a confundir de pensar que van a estar mejor sI les sacan los convenios colectivos, porque se perfora la ley de contrato", explicó. Igualmente, aclaró que desde la CGT no plantearon "que si gana Bullrich le harán un paro".

Asimismo, fue lapidario contra el slogan insignia de la referente del PRO: "Creer que es 'todo o nada' es un error". Y continuó ampliando su mensaje contra la oposición: "Ellos plantean el miedo cuando dicen que quieren dinamitar todo y después se quejan de que hay una campaña del miedo".

Cuando le consultaron por la ausencia de paros generales durante la presidencia de Alberto Fernández, Daer justificó que la CGT "no discute salarios, sino políticas". "Durante este Gobierno no hubo ningún intento de reducir derechos laborales", argumentó al tiempo de recordar "el endeudamiento" de la administración de Mauricio Macri.

Sobre el panorama laboral en el país, reconoció que "hay un gran sector de trabajadores que está al margen de la formalidad" y la falta de inversión y de formación de empleo en el territorio. A su vez, consideró que en la pandemia "hubo sectores que se beneficiaron y generaron mayor distanciamiento entre los que más ganan y los que menos tienen". "Esa desigualdad es un debate claro que tenemos que tener", planteó.

Además, admitió que - pese a que hubo "momentos de mucha recuperación del empleo y el salario" en la historia argentina - "nunca definitivamente se terminó con la pobreza estructural". "También hay que discutir la reducción de la jornada laboral y los juicios laborales. No hay que creer que todo el mundo te va a llevar por delante", cerró.