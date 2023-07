Unión por la Patria: las 3 claves del consultor "estrella" para que gane Sergio Massa

Unión por la Patria acelera la campaña rumbo a las elecciones 2023 para impulsar la boleta presidencial de Sergio Massa bajo la jefatura de Eduardo "Wado" de Pedro y del consultor catalán Antoní Gutiérrez Rubí.

Este fin de semana circuló la consigna "Defender a la Patria" a través de distintos posteos en redes sociales de Unión por la Patria en los que instaron a los votantes a "cuidar el acceso a la salud, la vivienda y el trabajo", en el marco de la campaña electoral de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

"Cuidar la salud pública, el acceso a la vivienda, los puestos de trabajo y los salarios, las jubilaciones, la ciencia y tecnología, la industria argentina y la universidad pública, es #DefenderALaPatria. Cuidar lo que supimos conseguir es #DefenderALaPatria", publicó el ministro del Interior y precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires Eduardo 'Wado' de Pedro en su cuenta de Twitter. Por su parte, el gobernador bonaerense y precandidato a la reelección, Axel Kicillof, resaltó: "Como contaba Sergio Massa, vienen por las condiciones laborales, a reducir y ajustar la educación, a paralizar las obras. ¿Por qué? porque ya lo hicieron".

Ya instalados en el nuevo búnker de Mitra al 3o0, a metros de la Casa Rosada, los estrategas de la campaña de Unión por la Patria diseñaron tres conceptos guía para ordenar al pan peronismo de cara a las elecciones 2023. Junto al Ministro del Interior y precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Gutiérrez Rubí determinó tres ideas básicas para impulsar la boleta de Unión por la Patria: campaña imprevisible, diferenciación de etapas el denominado "momento Massa":

1. Campaña imprevisible

Para el consultor catalán Antoní Gutiérrez Rubí, que ya trabajó en la campaña legislativa de Cristina Fernández de Kirchner en 2017, es una campaña difícil e imprevisible de evaluar por varios motivos:

humor social

situación económica y política compleja

acuerdo FMI.

Esto genera un alto porcentaje de indecisos y el escenario genera una dificultad para medir los distintos momentos electorales. Para muchísimo tiempo de cara a las elecciones. Para Unión por la Patria aún falta mucho para votar: 20 días para las PASO; 91 días para las generales; 119 días para el ballotage. En España, por ejemplo, el mayor volumen de votantes decidió su voto en las últimas 72 horas. Además esta campaña tiene varias novedades como un Ministro-Candidato, la nueva marca del frente UxP y una nueva figura emergente de la derecha como Javier Milei.

2. Esta será una campaña marcada por las ETAPAS

En el búnker de Unión por la Patria estiman que cada etapa tiene que ir permitiendo levantar la siguiente etapa en mejores condiciones. "No solamente eso, sino que cada etapa no te tiene que cerrar puertas. Un ejemplo: ¿Es mejor ganar con 25 y crecer solo 5 después? ¿O es mejor ganar con 23 y crecer 10?. Cada etapa tiene un objetivo electoral que no solo se mide con una victoria. Y cada etapa (PASO, Generales, Ballotage) tiene sus subetapas", explican desde los equipos de campaña.

Para Gutiérrez Rubí, en las PASO, el votante vota lo que quiere, en las generales, lo que debe y en el ballotage, lo que puede. Ahora el objetivo es que todos los sectores ampliamente diferenciados, diversos y plurales del panperonismo, en un sentido amplio de la palabra, encuentren en la marca UP y en la boleta, su papel el aeropuerto de aterrizaje de muchos sectores.

3. Hay un "momento Massa"

Los atributos de personalidad, que quizás en otro momento pudieran haber sido juzgados de otra manera, ahora son interesantes para este momento difícil de complejidad. Y eso coincide con la demanda mayoritaria de la sociedad: se pide autoridad y firmeza. Massa presenta eso. Se pide capacidad de gestión, Massa la tiene. Se pide habilidad para navegar ésta tormenta o un “piloto de tormenta”, Massa lo es. Se pide capacidad para negociar con militantes diferentes, desde el Fondo a colectiveros, y negociar y llegar a acuerdos. Massa lo tiene. Por lo tanto, se le pide, digamos, imaginación, la audacia y Massa la tiene.

El oficialismo sale así a la caza del voto de aquellos que dicen que “quizás no es el que yo hubiera querido", pero "con Massa se puede ganar y es lo mejor para este contexto del país”.