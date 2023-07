"Pituquitos de Recoleta": tras el triunfo en Córdoba, Martín Llaryora cruzó con dureza a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

El candidato del espacio schiarettista Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini, se impuso anoche en las elecciones para decidir el nuevo intendente de Córdoba capital. Su triunfo dejó a los dirigentes de Juntos por el Cambio con la cara larga. Ni Rodrigo de Loredo tenía preparado un discurso para perder, ni Daniel Passerini para ganar. Quien sí tenía un discurso bien guardado, atravesado en el estómago por haber visto frustrado su festejo el 25 de junio pasado, fue Martín Llaryora, el gobernador electo.

Cabe recordar que, el mandatario provincial electo tuvo que esperar 10 días para validar su triunfo cuando el escrutinio definitivo arrojó que había superado por un 3,3% más de votos al candidato de JxC, Luis Juez. En este marco, con el Hotel Quorum como escenario, Llaryora envió un duro mensaje a los dirigentes de la oposición. Específicamente, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a quienes chicaneó calificándolos como "los pituquitos de Recoleta".

“Fallaron todos los números, los que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que para gobernar esta ciudad necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada. Hoy es el triunfo de miles y miles de vecinos. Lo que se encontraron hoy es con esta nueva expresión política que tumbó todas las encuestas, que tumbó todos los pronósticos”, dijo verborrágico.

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora;­ impulsó la precandidatura presidencial de Juan Schiaretti.

"Basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta. Es por eso que les pido a todos y a los comprovincianos, que no es verdad que la única opción es que sean presidentes de Capital Federal o del AMBA", sostuvo el dirigente peronista.

En esta línea, Llaryora apuntó contra el unitarismo del Gobierno nacional con frases como “devuélvannos la guita de las retenciones". "No producen nada, vienen como vinieron hoy a explicarnos que iban a ser el hito del cambio. El hito del cambio es este, no es el que le hace fácil la vida a los dirigentes, sino el que le mejora la vida a la gente”, siguió. Y sentenció: “Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseando por los medios de Capital Federal”.

Operativo "Schiaretti Presidente"

Llaryora impulsó la postulación presidencial del saliente mandatario cordobés, Juan Schiaretti, y remarcó: "Tenemos que llevar a nuestro gobernador de Presidente". Y agregó: "El Interior tiene sus líderes para poder hacer un país federal, con trabajo, con justicia, con respeto institucional".

En tanto, Schiaretti manifestó: "Quiero agradecer a los vecinos de mi ciudad de #Córdoba que en una jornada cívica ejemplar consagraron a Passerini y Javier Pretto como intendente y vice. El apoyo de los vecinos es a una manera de gestionar del modelo cordobés que llevó adelante Martín Llaryora en la Capital".

Y continuó: "Este modelo respeta las instituciones y la división de poderes, defiende a quienes producen y trabaja con todos los sectores. Este modelo no quiere la grieta, porque no se hace una buena gestión si los políticos se pelean como perros y gatos. La buena gestión es trabajo, trabajo y más trabajo".