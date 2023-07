"Los hice venir al pedo": la foto de unidad de Juntos por el Cambio en la derrota

Las elecciones en Córdoba Capital tenía tres aristas: la municipal, la provincial y la nacional. En las dos primeras, la mira estaba puesta en si el peronismo cordobés lograba mantener el poder. Y fue todo celebración para un espacio que volvió a demostrar su poderío. En la tercera, todos los cañones apuntaban a Juntos por el Cambio, que se entusiasmaba con concatenar triunfos antes de las PASO y, de yapa, mostrar una foto de unidad de sus dos precandidatos presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

La foto se pudo dar, pero el triunfo no. El que mejor lo graficó fue el propio Rodrigo de Loredo, quien al reconocer la derrota le puso palabras a los que muchos pensaban al ver la imagen: "Los hice venir al pedo". Se refería no solo a los presidenciales, sino también al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, a quien presentó como el futuro gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a Martín Lousteau. Bullrich le dio instantáneamente una palmada en la espalda; Larreta, que estaba más lejos, le dijo que no con la cabeza.

Después de lo que fue el resultado en las PASO de Santa Fe, donde Larreta celebró con Maximiliano Pullaro y Bullrich quedó derrotada junto a Carolina Losada, la expectativa en Juntos por el Cambio estaba puesta en si junto a De Loredo podían compartir escenario. Los dos confirmaban su presencia, pero respondían con evasivas respecto a si iban a estar juntos en el escenario. Cada uno contestaba por si mismo.

Llegaron al búnker por separado y al entrar hablaron con los medios. Ambos le quitaron peso a la foto, como si toda la tensión interna que se vive en JxC fuese algo menor que no está afectando la imagen de todo el espacio como marca política. Y la puesta en escena fue una muestra más de lo difícil que está ese vínculo. Un metro de diferencia que parecían kilómetros de distancia. No hubo en público ni un gesto de simpatía.

Patricia Bullrich compartió la foto de su abrazo con De Loredo. Crédito: Twitter Bullrich.

La semana próxima, en Chubut, podría darse una nueva foto de impostada unidad. Son las elecciones en Chubut, donde Ignacio "Nacho" Torres, apuesta a destronar al peronismo después de 20 años. Las encuestas que manejan en JxC le dan un ventaja al senador nacional, pero también lo mostraban en el caso de Córdoba, donde De Loredo terminó perdiendo por casi 8 puntos. Torres fue uno de los candidatos a gobernador que desde un principio se mostró tanto con Larreta como con Bullrich, por lo que ninguno podrá arrogarse un mayor acompañamiento.

Después de esa elección, empieza la recta final a las PASO del 13 de agosto. Ya todos dan por hecho que esa noche habrá también una foto de unidad, aunque recién con el resultado puesto. La posibilidad de compartir el búnker es todavía lejana, por más que hay quienes dejan esa puerta abierta. El larretismo se muestra más abierto, mientras que el bullrichismo le escapa a todo lo que signifique acuerdo en este tramo de la campaña. Cada gesto puede ser determinante.

Esta noche, en Córdoba, la expectativa era otra. Foto de unidad y triunfo. Y que siguiera cada uno su campaña por su cuenta. Se dio la foto de unidad, pero sin triunfo. Un traspié que solo generará más tensión. En el tramo final, aumentan las desconfianzas, las encuestas no dejan de generar dudas y nadie quiere dar un paso en falso. Ni Bullrich ni Larreta quieren que el esfuerzo, parafraseando a De Loredo, haya sido "al pedo".