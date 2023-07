El vice de Sergio Massa explicó las razones por las que se demora el acuerdo con el FMI

El jefe de Gabinete y precandidato a la vicepresidencia por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, habló este sábado de las demoras en las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo con el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el objetivo del Gobierno no es acatar los requerimientos del organismo sin cuestionar.

“Del acuerdo lo que hay que decir es que hay una forma muy fácil de conseguirlo: aceptar lo que diga el Fondo. Si hoy está demorándose, es producto de que nuestros negociadores no van al almacén con el manual del almacenero; van a defender los intereses del conjunto de los argentinos”, sostuvo Rossi en diálogo con AM 750.

Luego Rossi volvió a marcar al gobierno anterior de Mauricio Macri como responsable de la situación y aseveró que se trata de un hecho heredado. Además, apuntó que el objetivo que tendrán con su compañero de fórmula para las elecciones de octubre, el ministro de Economía Sergio Massa, será “pagar el 100 por ciento de la deuda”.

Sergio Massa se encuentra negociando con el FMI

A la espera de la confirmación de nuevas medidas económicas que se darán a conocer en las próximas horas y que ya despertaron críticas desde el sector empresarial, Rossi recordó las dificultades del Gobierno ante la sequía, que afecta las reservas en dólares. “También está claro que cuando te faltan 20 mil millones de dólares que tenías que tener eso te hace gestionar en situación de faltante de reservas; y cuando gestionás en estas características, tenés que tomar decisiones que son creativas y que tiendan a que los efectos estructurales negativos de la economía argentina lesionen lo menos posible la economía real y el salario”, indicó.

Al explicar las idas y vueltas que sostienen con el Fondo, el jefe de ministros apuntó que el organismo recomienda acciones sobre la base de una economía ideal. “Nosotros tenemos que gobernar sobre la economía real de la Argentina, que está como está producto de una situación que nosotros no decidimos como gestión: no decidimos que vuelva el fondo, no decidimos la seguía, no decidimos la guerra en Ucrania”.

Fuentes cercanas a Massa indicaron que la conversaciones con el FMI continuaban este fin de semana y que las comunicaciones entre el ministro y sus funcionarios y el Fondo “son periódicas”.

La delegación de funcionarios argentinos enviados permanece en Washington y según informó Télam no se descartaba que este sábado las conversaciones con el organismo continúen en la misma embajada en la capital estadounidense, en la que el anfitrión será el embajador Jorge Argüello.

Las negociaciones en Estados Unidos arrancaron el martes con la presencia del viceministro Gabriel Rubinstein y el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri, junto con el director de esa entidad Jorge Carrera. El jueves se sumaron más refuerzos, cuando llegaron el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.