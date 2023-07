Ránking de campaña: cuáles son los partidos políticos que recibieron más aportes privados

Desde el 24 de junio, cuando empezó la campaña electoral, hasta el día este viernes hubo un total de 417.958.967 millones de pesos en aportes privados a distintos partidos, alianzas y coaliciones políticas, según las declaraciones públicas de la Cámara Nacional Electoral. Juntos por el Cambio es el partido que más dinero recibió por aportes, mientras que en el segundo puesto quedó sorpresivamente el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores). Unión por la Patria terminó tercero, muy por debajo del primero.

Juntos por el Cambio recibió, desde el inicio de campaña hasta el 20 de julio, $298.650.000. Dentro de esa cifra se tienen que tener en cuenta los $4.000.000 que recibió el PRO, uno de los partidos que forma parte de la alianza. Allí hay aportes de personas y también de empresas.

El segundo lugar se lo llevó el FIT, con $26.309.821,60 de aportes privados. En este caso ocurre lo mismo que en el primero, a ese total se le tienen que sumar los fondos que recibieron los partidos que integran el frente, como el Movimiento Socialista de los Trabajadores- MST: $2.743.000,00; la Nueva Izquierda: $15.038.427,90; el Partido de los Trabajadores Socialistas- PTS: $5.421.300; la Izquierda por una Opción Socialista: $2.127.093,75 y el Partido Obrero: $980.000.

El partido oficialista, Unión por la Patria, recibió un total de $13.645.897,20 de aportes privados. Este número es la suma entre lo que el frente obtuvo, más los fondos recibidos por otros partidos integrantes de la coalición. Por ejemplo, El PJ recibió $3.280.225,52, Encuentro por la Democracia y la Equidad (Nuevo Encuentro) un poco menos: $1.563.579,69, Instrumento Electoral por la Unidad Popular (el de Claudio Lozano) acumuló $135.000 y por último, Frente Grande aportó al total solamente $1.000.

Juntos por el Cambio se lleva el primer lugar en el ránking.

Al final del ránking se encuentran el Movimiento al Socialismo (MAS), que postula a Manuela Castañeira, con $287.800 de aportes privados, y Principios y Valores, partido liderado por el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, con la pequeña suma de $2.000.

Los frentes que no figuran en el ránking, como La Libertad Avanza o Hacemos por Nuestro País, es porque no declararon aportes privados aún, lo que no quiere decir que en los próximos días no reciban fondos por esta vía.

¿Qué es el financiamiento privado?

Según el artículo 14 de la Ley de financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento privado es todo aporte que los partidos obtengan de sus afiliados; de donaciones de otras personas humanas - no afiliadas - o personas jurídicas; de rendimientos de su patrimonio u otro tipo de actividades promocionales; y de herencias o legados que reciban.

Desde que la lista del partido se inscribe, se abre la cuenta para que pueda recibir fondos todo el año. Entonces, cualquier coalición política puede obtener fondos privados desde que comienza la campaña para las PASO (Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) y así continuar con el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.

Pasados 30 días de las próximas elecciones, cada partido deberá presentar ante la Justicia Electoral una rendición de cuentas, en un informe con todos los fondos que obtuvo durante el proceso de campaña.