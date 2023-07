Ramiro Marra fue bloqueado en Twitter y explotó contra un kirchnerista

El candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, cruzó a Leandro Santoro (Unión por la Patria), luego de que éste lo bloqueara en la red social Twitter. "Lo reté a debatir, pero me tiene bloqueado", le reclamó el actual legislador de La Libertad Avanza.



"Hace semanas que quiero armar un debate con Santoro, pero no se banca el intercambio de ideas. Bloquea a todos con los que no esta de acuerdo", disparó el alfil de Javier Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, Ramiro Marra enfatizó en que "así demuestra que tiene las mismas formas que tuvo siempre el kirchnerismo, callan a los que piensan distinto. No puede venir a decir que es una alternativa, es parte del mismo modelo intolerante".

Y agregó que "la libertad de expresión es algo que siempre les molestó, la intolerancia fue siempre la regla en el kirchnerismo y Santoro se hace el moderado pero termina haciendo lo mismo".