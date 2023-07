El rol de Horacio Rodríguez Larreta altera la interna entre Martín Lousteau y Jorge Macri

La tensión de Juntos por el Cambio de cara a la sucesión en la Ciudad de Buenos Aires se vuelve más evidente a medida que se acerca la fecha de los comicios. Bajo ese marco, Jorge Macri realizó una entrevista televisiva donde le marcó la cancha a Martín Lousteau, su competidor directo en las PASO, al mencionarle que tendrá el voto de Horacio Rodríguez Larreta en las próximas elecciones.

Sobre el vínculo de Larreta con Lousteau y sus últimas apariciones juntos en varias actividades de campaña del senador radical, el precandidato a jefe de gobierno porteño por el PRO sostuvo que "estaba bien que se reúnan" aunque recordó que "cuando le preguntaron (a Larreta) por quién va a votar, fue claro".

'Yo soy candidato único del PRO por lo cual estoy apoyado por Horacio Rodríguez Larreta y por Patricia Bullrich, Tengo el apoyo de los dos. Horacio dijo que soy su candidato", remarcó en diálogo con TN.

El exintendente de Vicente Lopez destacó como "relevante" que el partido fundado por Mauricio Macri no se dividida para competir en el distrito porteño y expresó que "no comparte" los dichos de Leandro Santoro, quien no descartó la posibilidad de que el espacio opositor desaparezca ante una eventual derrota.

"Hubo una decisión como fuerza política de no debatir, para que no nos peleamos entre nosotros. La competencia y la discusión profunda es con el kirchnerismo y con Leandro Santoro", sostuvo y respecto a las propuesta de Lousteau, contestó: "Yo no opino de las opiniones de otros candidatos. A mí me gusta hablar de mis propuestas".

Respecto a los piquetes y los cortes de calle, Jorge Macri sugirió que se debe "hablar con el fiscal en la Ciudad de Buenos Aires para tiene que habilitar o no" las medidas de fuerza.

"Hay instancias de discusión pública cuando no te habilitan la posibilidad de levantar el piquete, cuando hay conflictos de intereses y la gente queda rehén. Hay que dar una discusión pública, porque si no hay una inequidad donde los que tenemos un rol ejecutivo tenemos que explicar mucho y los que toman decisiones que están en la justicia no son conocidos", concluyó.