Con su cara en tres boletas, Javier Milei sumó otro fiasco en San Juan

La jornada electoral en la provincia de San Juan dejó varios análisis que puedan influir de cara a las elecciones PASO. Más allá del batacazo de Juntos por el Cambio y el triunfo de Marcelo Orrego frente al oficialismo, también representó un nuevo revés para Javier Milei en sus aspiraciones a nivel nacional. Fue una aplastante derrota para sus 3 referentes en la provincia, donde en total apenas superaron el 3 por ciento de los votos.

Pese a que Milei aseguró que no había propuesto a ningún candidato en el distrito, la cara del aspirante a la presidencia aparecía en la boleta de los 3 postulantes que lo apoyaban. Aun así, su imagen no fue suficiente para capitalizar mayor cantidad de votos y afronta una dura realidad respecto a su performance electoral en el interior del país: hasta ahora, no consiguió pasar el tercer puesto en ninguno de los comicios provinciales que se realizaron. El número más alto conseguido fue el de Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, con un total de 15,56% de los sufragios en La Rioja.

Cabe recordar que Javier Milei resolvió no ceder la franquicia de La Libertad Avanza a los candidatos en sus provincias, para disimular los magros resultados electorales y la falta de estructura a nivel nacional.

es infantil la explicación de que "el desconoce a sus candidatos"; para ser real debería haber videos (muchos) de él llamando a no votar por los 3 candidatos de manera constante.

lo relevante: la foto de su cara en la boleta en el cuarto oscuro no traccionó, eso es lo real. https://t.co/2poDOyytny — IvO™ uD83CuDF3DuD83CuDF3EuD83CuDF3FuD83DuDCE1uD83DuDEF0uD83DuDC02uD83EuDD69uD83DuDC13uD83CuDF57 (@ivordonez) July 3, 2023

En este sentido, el precandidato presidencial Javier Milei salió en declaraciones televisivas para volver a desligarse de los candidatos que lo apoyaban en San Juan. "Nosotros no participamos en San Juan, no es nuestra boleta. Incluso hemos hecho un comunicado diciendo que no participamos y aclaramos en todos los lugares donde no lo hacemos", expresó para dejar una dura advertencia a quienes sostuvieron lo contrario: "Claramente es una operación. Saben que lo hacen de manera consciente e intencionada. No mientan".

Respecto a su aparición en las boletas, Milei habló de una "irregularidad que no se podía permitir" y responsabilizó a la Justicia Electoral local que lo autorizara. Inmediatamente, se despachó contra los periodistas que "hacen maniobras para ensuciar" su campaña electoral.

"Hay periodistas con ganas de ensuciar, mentir y amplificar esas mentiras. Hacen maniobras para ensuciarnos. Me llama la atención es que habiendo periodistas que tengan la información informen directamente lo opuesto", acusó.

Finalmente, dejó una irónica frase para sintetizar la situación que vive. "Que digan y escriban lo que quieran. Uno día de estos van a decir que maté a Kennedy, que querés que te diga".