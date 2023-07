Carrió se metió en la interna de Juntos por el Cambio: qué dijo Lilita

En medio de sus problemas de salud, Elisa Carrió – líder de la Coalición Cívica – utilizó las redes sociales para dejar en claro su postura sobre el revuelo que se generó en Juntos por el Cambio entre los sectores de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por las declaraciones del diputado Juan Manuel López.

López sugirió que un hipotético gobierno de Bullrich padecería “dificultades” como las que se vivieron durante la crisis del 2001. Estos dichos no cayeron para nada bien en el entorno de la ex ministra de Seguridad, lo que motivó a pedir una “tajante retractación pública”.

Carrió se volcó a Twitter para emitir su opinión respecto del cruce: “Querido Juan Manuel López, yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino”.

“Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos”, siguió Lilita.

“Que no proyecte esa generación en la de ustedes su propia violencia discursiva. Y confiar en la verdad. Porque la verdad y la justicia son las bienaventuranzas (Mateo 5)”, indicó y agregó: “Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación. Estás seguro, estás creciendo, te estás haciendo un roble”.

Para cerrar, Carrió subrayó: “Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad”.