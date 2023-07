El misterio de a quién irá a parar el voto "petrista" en las elecciones de septiembre

Las elecciones provinciales generales son el 24 de septiembre, es decir, restan casi dos meses. Está claro que por el momento la atención estará puesta en las PASO nacionales, donde se elegirá quiénes finalmente competirán en octubre. No obstante, en Mendoza ya se comenzó a trabajar para los comicios en los cuales se determinará quién será el próximo gobernador. Algunos han elegido mezclar la campaña local con lo relacionado a nivel país, a modo de estrategia abarcativa. En suelo mendocino serán cinco las fórmulas que competirán y que ya se encuentran diagramando la recta final antes del gran día. En el medio surge la incógnita de a dónde irá a parar el voto "petrista".

Luis Petri, hoy precandidato a vicepresidente de la Nación en la lista de Patricia Bullrich, fue la revelación de las elecciones del 11 de junio. Junto a su compañera de fórmula en aquel entonces, Patricia Giménez, sumaron el 16,75% de los votos, contra el 25,9% de Alfredo Cornejo-Hebe Casado, la dupla ganadora de la interna en Cambia Mendoza. En la actualidad todos quieren hacerse del sufragio dirigido a Petri. La duda está en si dicho votante se quedará en las inmediaciones de Cambia Mendoza o si se mudará a La Unión Mendocina, el frente conducido por Omar De Marchi y que lo tiene como aspirante a la Gobernación tras haber obtenido 20,3% en las PASO.

Qué sucederá con el voto "anticornejista" o con aquel que refleja disconformidad con la gestión provincial y que fue destinado a Petri: esa es la pregunta que devela a numerosos dirigentes. Algunos se muestran confiados de que la estructura de Cambia Mendoza es fuerte como para que una fuga de votos se convierta en significativa y que "estadísticamente, no ha ocurrido antes".

"El que vota en el espacio de Cambia Mendoza, se queda ahí. Es un paragua que la gente elige. Difícilmente esa persona vaya por afuera, independientemente del anticornejismo", señalaron a MDZ fuentes vinculadas a Mendocinos Por el Futuro. Aunque también aclararon que "el que votó a Petri no solamente está en contra de Cornejo, sino que también eligió una fórmula radical-radical", en referencia a que Cornejo está acompañado por Hebe Casado, del PRO, mientras que Petri por Patricia Giménez.

Luis Petri y Patricia Giménez en su acto de lanzamiento de campaña. FOTO: MDZ.

El perfil al que apunta De Marchi es aquel ciudadano inconforme, pero que no votaría al kirchnerismo, es decir, la fórmula Omar Parisi-Lucas Ilardo. Docentes y profesionales de la Salud son algunos de los sectores que quiere aglutinar. Durante la campaña, Petri fue muy duro contra la gestión de Rodolfo Suarez al remarcar problemas vinculados al ítem aula en el ámbito docente, la utilización de mallas antigranizo en lugar de los tradiciones aviones, los inhibidores de señal de celulares en las cárceles, entre otras cuestiones. Para Petri la provincia "estaba en pausa", o por lo menos antes de que se volviera mostrar cercano a Alfredo Cornejo con las elecciones nacionales como horizonte en común.

"La fórmula sacó más en la categoría gobernador-vice que en senadores, diputados e intendentes, pero ese voto sigue estando en Cambia Mendoza (...) Es cierto que hay un enojo porque está deprimido el sueldo", admitieron. Y sobre las ideas que el Gobierno provincial comenzó a analizar en base al resultado de Petri, destacaron que existen "gestos" como que se intente avanzar con los inhibidores en las cárceles y que Luis Petri y Alfredo Cornejo hayan recorrido una fábrica de mallas de granizo, luego de que ambos se diferenciaran respecto a la efectividad del trabajo de los aviones para la lucha antigranizo.

Desde Cambia Mendoza no pasan por alto el hecho de que Sergio Massa, precandidato a presidente, puede otorgarle unos puntos de más al peronismo mendocino que no tuvo una buena performance y sacó 15,6% en las PASO provinciales. "El peronismo llegó a casi 16% y ahora va a sacar más porque Massa es competitivo. De Marchi no gana ni con el 5% de los votos de Petri y tampoco sumando los votos de aquellos que no fueron a votar o lo hicieron en blanco", dispararon.

La visión del equipo de Omar De Marchi

"No se pueden adelantar nombres, pero sí hay muchos dirigentes que estuvieron cerca de Petri y que hoy están trabajando con Omar. Algunos lo están haciendo ahora y otros lo van a hacer mas adelante. El punto en común es que están en contra de Cornejo. Hay una diferencia fuerte y quisieron dar una respuesta. Tienen dos opciones: quedarse afuera o sumarse a Omar. Se está armando un núcleo fuerte de radicales", fueron las palabras de gente que trabaja en la campaña de La Unión Mendocina.

Tomaron como ejemplo a Germán Pérez, que en junio fue precandidato a intendente de Las Heras en la lista de Petri y que en los últimos días oficializó su pase al demarchismo. El empresario gastronómico que sumó 8.143 votos aseguró sentirse "traicionado" por Petri y expresó que a partir de ahora apoyará a Daniel Orozco y Martín Bustos. En ese orden, en La Unión Mendocina consideran que en las próximas semanas podrías producirse una especie de éxodo y que. al no tratarse de casos aislados, podría llegar a ser visible para el electorado.

"Advierten que se puede ganar en LUM. No es un salto al vacío. Cambia Mendoza se está desinflando (...) Los votos no son ni de Petri ni de Cornejo, son la gente. Hay encuestas que circulan y se ve que hay una polarización arriba".

Mientras que desde dirigentes del petrismo intentan bajarle la espuma a lo ocurrido con Pérez al sostener que "fue algo de alguien que venía de afuera de la política. No es de la estructura partidaria. Él encontró en nosotros un espacio. Luis no lo dejó por un cargo nacional como dice...". Luis Petri, Omar De Marchi y Sebastián Bragagnolo en la Vendimia de Luján de Cuyo a comienzos de 2023.

La voz del protagonista

El lunes pasado, el propio Petri fue consultado sobre si se trasladarán sus votos a Cornejo: En el marco de su lanzamiento llevado a cabo en el comité de la Unión Cívica Radical (UCR), respondió: "Participé en una PASO dentro de Cambia Mendoza como ahora estoy participando dentro de una en en Juntos por el Cambio. Está garantizada la continuidad del espacio. Nosotros nos sentimos representados y estamos trabajando en conjunto. Obviamente nadie tiene los votos, pero es gente que apostó por Cambia Mendoza y que sabe que del otro lado está el populismo, que no hay valores republicanos o que hay una bolsa... Entonces, me parece que, claramente, va a haber una predisposición natural dentro de Cambia Mendoza para votar a este espacio, sobre todo cuando estamos trabajando en conjunto y amalgamando las propuestas".

El rol de las encuestas

DC Consultores fue la encuestadora que anticipó el desempeño de Petri en los comicios del 11 de junio. El titular de la consultora, Anibal Urios, señaló en diálogo con MDZ sobre lo que podría pasar "A Petri Lo veníamos midiendo. Veíamos que el disgustado con Cornejo buscaba una salida, pero sin saltar al peronismo. Ahora lo que se ve es que en Mendoza se juega una continuidad y un cambio. Si De Marchi trabaja ese enojo con el Gobierno provincial, es algo que puede aprovechar. No sé si va ganar, pero... Me parece que tiene que ser una estrategia sobre eso".

Y agregó que pese a que al día de hoy la difusión apunta más a las elecciones a nivel país, "la gente sabe diferenciar lo local de lo nacional. Son dos cosas totalmente diferentes. Pasó con las boletas que tenían la cara de Javier Milei en algunas provincias y que igualmente no tuvieron buen resultado".

También indicó que en esta semana se realizará una nueva encuesta, que tendrá un foco similar al planteo. "Se va hacer una medición en Mendoza en estos días", cerró.