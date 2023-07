El efecto Santa Fe que "ocupa" a un peronismo mendocino golpeado

El candidato a gobernador del Frente Elegí en Mendoza, Omar Parisi, se refirió al mal resultado que obtuvo el PJ en Santa Fe. Aseguró que se trata de otra provincia y dijo que "no le mueve un pelo". "No me preocupa lo de Santa Fe, me ocupa. Me ocupa a seguir trabajando", subrayó.