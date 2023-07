La respuesta del diputado afín a Elisa Carrió que dejó mal parado a Javier Milei: "No te peines que en la foto no salís"

El diputado aliado a Elisa Carrió, Juan Manuel López, tomó el guante para responder las críticas de Javier Milei a Juntos por el Cambio. El precandidato a presidente aprovechó las declaraciones radiales del diputado de la Coalición Cívica, quien anticipó que la coalición tendría "dificultades como en diciembre de 2001" ante un eventual triunfo de Patricia Bullrich en las elecciones.

"El jefe de los lilitos me da la razón sobre la inviabilidad de JxC. No saldrán de la izquierda inviable, aunque, de buenos modales", señaló el referente de La Libertad Avanza en su cuenta de Twitter. En este sentido, el diputado liberal sostuvo que para "hacer cambios que afectan los intereses de muchos sectores de poder, no podes tener ruido en tus propias filas".

"La debilidad interna se percibe y el enemigo externo la aprovecha. Es lo que le pasó a MM (Mauricio Macri) y lo que le va a pasar a cualquiera de JxC. #UnaArgentinaDistinta es imposible con los fracasados de siempre", completó.

No te peines que en la foto no salís.

Los 4 años de Cambiemos su interbloque fue el más disciplinado con su gobierno en la historia democrática, y así seguirá siendo gane quien gane.

En JxC debatimos fuerte porque somos un equipo democrático que le quiere ganar a Massa, y vos? https://t.co/FKcHCp9qV6 — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 16, 2023

"En Juntos por el Cambio debatimos fuerte porque somos un equipo democrático que le quiere ganar a (Sergio) Massa, y vos?", cerró su posteo el legislador en forma de chicana.