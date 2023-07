Javier Milei tomó las declaraciones de un "lilito" para pegarle a Juntos por el Cambio: "Son inviables"

El precandidato presidencial por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei, se hizo eco de las declaraciones del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López para marcar la "inviabilidad de Juntos por el Cambio".

"Yo cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001", aseguró López en una entrevista radial.

En un intento por revertir sus dichos, López intentó diferenciar a Bullrich de Fernando De la Rúa. “Creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que De la Rúa. Por ahí me estoy metiendo en un problema mientras voy pensando en voz alta”, sostuvo.

Cuando hay que hacer cambios que afectan los intereses de muchos sectores de poder que te van a enfrentar no podes tener ruido en tus propias filas. La debilidad interna se percibe y el enemigo externo la aprovecha. Es lo que le pasó a MM y lo que le va a pasar a cualquiera de… — Javier Milei (@JMilei) July 16, 2023

Milei tomó las declaraciones de López para criticar a la coalición opositora y aseguró: "El jefe de los lilitos me da la razón sobre la inviabilidad de JxC. No saldrán de la izquierda inviable, aunque, de buenos modales".

"Cuando hay que hacer cambios que afectan los intereses de muchos sectores de poder que te van a enfrentar no podes tener ruido en tus propias filas. La debilidad interna se percibe y el enemigo externo la aprovecha. Es lo que le pasó a MM (Mauricio Macri) y lo que le va a pasar a cualquiera de JxC. #UnaArgentinaDistinta es imposible con los fracasados de siempre", completó Milei.