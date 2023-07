La bomba que deberá desactivar el Consejo de la Magistratura provincial tras la feria

Hasta el diputado José Luis Ramón, acostumbrado a votar en solitario en el Consejo de la Magistratura, se sorprendió cuando le dieron marcha a su denuncia por irregularidades en los exámenes que tomaba la Comisión Asesora en lo Penal a los aspirantes a magistrados. Ramón afirmó que el método de examen es vetusto, contrario al reglamento y que, estadísticamente, se puede observar que "nadie" aprueba la evaluación. Fue una más de las críticas que Ramón ha hecho sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura pero a diferencia de lo habitual, en este caso consiguió el consentimiento del resto de los consejeros y se revocó el mandato a todos los integrantes de esa comisión.

"El 7 de julio nos notifican la resolución que tiene carácter de sentencia condenatoria en la que nos están removiendo. Pero nunca nos dieron la posibilidad de saber de qué nos estaban acusando, defendernos. Eso es lo más aberrante viniendo de gente que integra el Consejo de la Magistratura", manifestó en MDZ Radio Mariana Silvestri, una de las integrantes de la comisión a la que se le revocó el mandato a pesar de que no participó en los cuestionados exámenes. Junto al resto de los sancionados presentaron un recurso de reconsideración para que se declara la inexistencia de la resolución entendiendo que no se les permitió defenderse de las acusaciones en su contra.

En concreto, José Luis Ramón asegura que estadísticamente es muy baja la cantidad de aprobados por esa comisión y criticó la forma en la que toman los exámenes. "Hay que tener en cuenta que hoy se eligen los magistrados para los próximos 30 años", cuestionó y sostuvo que no se pueden mantener los mismos parámetros que hace 10 años. "Los exámenes tienen que transmitirse en vivo y debe quedar un registro audiovisual", agregó destacando que eso ya ocurre a nivel nacional.

Lo llamativo es que ésta vez a Ramón no lo dejaron solo y el Consejo de la Magistratura tomó, por unanimidad, una decisión categórica en relación al tema. Remover a todos los integrantes de la comisión penal por "ser arbitraria y adolecer de vicios groseros que son incompatibles con un sistema respetuoso de las garantías legales, constitucionales y convencionales y en definitiva se la deje sin efecto".

El diputado José Luis Ramón criticó los exámenes que toma la comisión.

"Este es un caso sin precedentes en el Poder Judicial en la historia del Consejo de la Magistratura. Inusitado, raro y arbitrario. Nos enviaron un mail el día antes de la feria judicial a los integrantes de la comisión asesora que es la que toma examen a los que se postulan a un cargo de magistrados. Somos 15 personas que representan a distintos estamentos", manifestó Mariana Silvestri en MDZ Radio y subrayó que nunca les dieron la posibilidad de defenderse ni se explicó con claridad de qué los están acusando. "El 7 de julio nos notifican la resolución, que tiene carácter de sentencia condenatoria, en la que nos están removiendo", criticó.

En su caso particular aclara que ni siquiera estaba presente en el examen que se cuestionó y motivó la decisión de removerlos. "Yo represento a los defensores por la asociación de magistrados y nunca hemos podido tomar un examen. No sé si hubo o no alguna irregularidad porque nadie le hizo notar a la comisión alguna irregularidad. Fueron integrantes del consejo a escuchar una parte de un examen y en base a eso tomaron la decisión de removernos a todos. Incluso a nosotros que nunca tuvimos participación en la toma de exámenes", manifestó y dejo claro que han presentado un recurso de reconsideración que deberá resolverse al concluir la feria.

"La gran ventaja del Consejo de la Magistratura es que puede ir cualquier persona a ver los exámenes. Y se ha pedido que se graben y se filmen. Las preguntas de conocimiento. No hay trampas ni poca transparencia. Hay un control ciudadano porque vos podés ir a ver el examen. Tampoco hubo una queja formal sobre el examen o la forma de rendir. Eso es lo más llamativo y doloroso para los miembros de la comisión", agregó Silvestri y remarcó que el trabajo que hacen en la comisión es ad honorem para que al Poder Judicial entren personas que tengan conocimiento.

La papa caliente será lo primero que encuentren los integrantes del Consejo de la Magistratura cuando termine la feria judicial. "Pedimos que se suspenda la ejecución de la decisión y no se remueva a la comisión hasta que se resuelva el recurso. Lo presentamos el miércoles por mail y jueves en papel. Cuando se levante la feria judicial el Consejo de la Magistratura deberá reunirse y tratarlo. Si no dice nada, tenemos plazo para ir por acción procesal administrativa ante la Corte", confirmó la extitular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar.