Elecciones en Chubut: debate con chicanas y un candidato que se despega del gobernador

El primero de los tres debates programados en Chubut se concretó este miércoles a las 20:30 en un hotel de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Organizado por los medios ADN Sur y Canal 12, los candidatos hablaron durante 2 horas sobre las temáticas de educación, salud, trabajo, minería, calidad institucional, entre otros temas.

Varias perlitas dejó el primer debate, pero, sin lugar a dudas, en una elección polarizada, los ojos se pusieron entre los dos candidatos con más posibilidades: el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque de Arriba Chubut, y el senador Ignacio “Nacho” Torres de Juntos por el Cambio.

Ante la incesante estrategia de Torres de “pegar” al intendente petrolero al actual gobernador y candidato al Parlasur por Unión por la Patria, Mariano Arcioni – el cual apoya, junto con Sergio Massa, la candidatura de Arriba Chubut-, Luque reaccionó imperativamente: “Con Arcioni no tengo nada que ver, por más que me lo quieren endilgar todo el tiempo”. Torres rápidamente le refutó: “Me parece horrible desconocer a su candidato. Luque desconoce a su candidato del Parlasur. Me parece gravísimo”, sentenció.

Debate de candidatos.

A su vez, Luque trajo a colación la compra de un tomógrafo para el hospital Alvear de Comodoro que anunció Torres cuando encabezaba PAMI en el año 2017, el cual “terminó siendo entregado por la municipalidad”, indicó.

En el primer minuto de presentación, llamó la atención el tiempo que le sobró al candidato de Arriba Chubut, el cual terminó 20 segundos antes su alocución. César Treffinger, candidato por el Partido por la Libertad Independiente Chubutense (que apoya a Javier Milei), decidió efectuar su presentación con fotos. En tanto que Oscar Petersen, del partido GEN, con un discurso lento y moderado, no brindó mucho debate.

Totalmente distinta fue la postura de la candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Emilse Saavedra, quien en su primer minuto dejó en claro la postura sobre la lucha laboral, la oposición a la minería y recalcó la necesidad de dejar de pagar la deuda para invertir en salud, educación y trabajo.

Nacho Torres fue punzante con la gestión de Arcioni y cuestionó al actual vicegobernador, Ricardo Sastre y candidato a vice de Arriba Chubut, su rol en la Legislatura, asegurando que en su gestión hará trabajar a los diputados. Además, hizo alusión al incendio de la Fiscalía de Rawson en una protesta social, edificio que “tenía las mayores causas de corrupción del gobierno”.

Con pocas propuestas, mucho discurso leído y pases de facturas, el escenario nacional también fue un tema de discusión. La candidata del Frente de Izquierda, Emilse Saavedra, trajo a colación la intervención policial en Jujuy cuando se trató la reforma constitucional. Además, el senador nacional Torres se refirió a la falta de quórum en la última sesión del Senado donde se iban a tratar pliegos judiciales: “El objetivo principal era garantizar la impunidad de la Vicepresidenta de la Nación, por eso no dimos quórum”.

Finalmente, todos los candidatos coincidieron en mejorar la calidad institucional y activar mecanismos de transparencia en el estado provincial. A su vez, aseguraron respetar la voluntad popular en un tema clave para el electorado: la minería. El próximo debate será este viernes 14 de julio y es organizado por el Tribunal Electoral Provincial.