No hubo quórum en el Senado y volaron dardos cruzados entre Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti

Por falta de quórum, se cayó la sesión del Senado de la Nación de este miércoles en la que se esperaba tratar los ascensos de 75 jueces, fiscales y defensorías y otros proyectos de ley vinculados a temas sanitarios y de educación. Los senadores mendocinos Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti fueron protagonistas de las repercusiones del frustrado intento del oficialismo por retomar la actividad de la Cámara Alta.

Desde el bloque opositor de Juntos por el Cambio decidieron no bajar al recinto y apuntaron contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que entre los pliego a tratar se encontraba la designación de Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces.

La disputa radica en que Figueroa, a punto de cumplir 75 años, la edad jubilatoria para los jueces, necesita del acuerdo del Senado para continuar en su cargo durante cinco años más.

Por su parte, desde la bancada oficialista del Frente de Todos lamentaron que los senadores opositores no presten acuerdo para sesionar y los acusaron de trabar proyectos claves en materia de salud, seguridad y educación.

Pasada la media hora reglamentaria de espera, a las 11:30, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, anunció que no se había reunido el número necesario, ya que sólo 34 senadores estaban en el recinto.

Luego de este anuncio, los senadores opositores Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo aseguraron en conferencia de prensa que no prestaron quorum porque no están de acuerdo con "avalar el plan de impunidad" de la vicepresidenta en relación a la iniciativa de ascensos de magistrados.

“Al kirchnerismo sólo le preocupan las causas de Cristina Fernández de Kirchner y la manipulación de la justicia. Nunca se interesan por los proyectos que resuelven los problemas masivos de los argentinos. Por eso no hubo quórum en el Senado”, manifestó Cornejo a través de Twitter.

El senador mendocino agregó: “No se dejen engañar: la paralización del Senado es pura responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. No quieren consensuar proyectos, sólo buscan imponer. Que aprendan que no todos nos sometemos a sus caprichos”.

Por su parte, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti habló desde su banca tras la frustrada sesión. “Hay mucho ruido y muchas mentiras alrededor de esta sesión en la que la oposición no bajó a trabajar y a dar quórum una vez más”, manifestó.

“Ante la imposibilidad de conseguir el quórum llamamos al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y le ofrecimos sacar todos los pliegos que a ellos les molestan y que trataramos los temas de consenso. A lo cual ni siquiera nos dieron una respuesta y se fueron a hablar con los medios de comunicación diciendo mentiras”, expresó la legisladora.

En este sentido, apuntó contra los referentes de Juntos por el Cambio que estaban dialogando con la prensa en ese momento. “Se fueron a dar una conferencia de prensa que no tiene gollete porque le ofrecimos trabajar por lo que vienen trabajando las organizaciones acá presentes y no se sentaron”, apuntó.

En tanto, Fernández Sagasti sostuvo que la acusación sobre un intento de manipulación de la justicia es “mentira” y aclaró que “tenemos 75 pliegos que son jueces, fiscales, defensores de las víctimas que atañen a las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No viniendo acá están imposibilitando a 35 millones de argentinos que no tengan acceso a la justicia. No es una cuestión de toma y daca política”.

El decreto parlamentario de convocatoria a la sesión también incluía en el temario el proyecto de ley en revisión que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de tropas nacionales para participar de ejercicios militares.

En el temario se habían agregado otros proyectos de ley como el de fluoración de la sal para consumo humano, el que crea el Programa Nacional de Libros Para Aprender, el que crea el tratamiento y la prevención de la pubertad precoz y el que establece los procedimientos médico-asistenciales para la atención ante la muerte perinatal.

La senadora mendocina lamentó que no se haya podido avanzar en estas iniciativas y afirmó que “hoy nos vamos a ir a nuestras casas frustradas, enojadas, con impotencia pero esto no significa que no vamos a lograr lo que hoy creíamos que se iba a lograr”.