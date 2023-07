Larreta le pegó a Massa por vincularlo con el suicidio de Favaloro

Horacio Rodríguez Larreta salió a embestir contra Sergio Massa luego de que el ministro insinuara un vínculo con la muerte de René Favaloro. Tal como hizo Alberto Fernández meses antes, el precandidato de presidente de Unión por la Patria utilizó al mismo recurso para establecer un supuesto nexo entre el jefe de gobierno porteño y su paso por el PAMI con el suicidio del neurocirujano en el año 2000.

"Es una bajeza, no hay otra manera de decirlo. Hay límites, no vale todo en esto", aseguró el postulante presidencial de Juntos por el Cambio. Rápidamente, recordó que tuvo la misma reacción que "cuando lo dijo Alberto Fernández" y agregó que se trata "de una operación del kirchnerismo y no un mito urbano".

"Con alguien que dice eso no tengo nada que decir", respondió a la posibilidad de llamar al ministro de Economía para pedir una explicación y agregó que "'hace tiempo que él tomó otro camino". Sin embargo, aclaró que sí mantiene contacto con Malena Galmarini: "He tenido reuniones de trabajo con ella con AYSA para ayudar a barrios humildes que no tienen conexión de agua", expresó en TN.

Respecto a su amistad con Sergio Massa, el dirigente del PRO remarcó que "la vida nos fue separando" y volvió a marcar distancia a raíz de su acercamiento con el kirchnerismo. "Massa es el kirchnerismo y la reelección de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el fracaso de este gobierno. Yo no tengo nada que ver con eso", manifestó.

Por su parte, también lo cuestionó por la especulación electoral en el anuncio de medidas como, por ejemplo, los beneficios para los jubilados que presentó durante este martes.

"En la Ciudad no se puede hacer actos de gobierno para hacer campaña. Están demostrando que pierden, lo cual es obvio, ya que la Argentina quiere un cambio. Gastan y gastan en más cargos y a los jubilados no les alcanza para comer", sentenció.