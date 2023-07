Juan Grabois atacó a Horacio Rodríguez Larreta con una desafortunada comparación

El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, embistió duramente contra Horacio Rodríguez Larreta respecto a su política social en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, cuestionó al jefe de gobierno porteño por el tratamiento de las personas en situación de calle y rápidamente recurrió a una analogía con una de las políticas más infames del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

"La ley de personas en situación de calle no se está cumpliendo como corresponde, que implica una mínima atención de los derechos humanos básicos. Los paradores de la Ciudad de Buenos Aires son campos de concentración. La gente no puede estar en esas condiciones. Son lugares violentos, de un maltrato y abuso permanente", arremetió sin filtro contra el referente de Juntos por el Cambio.

En este sentido, calificó como "una animalada" el desalojo de más de 100 personas que dormían desde hace meses en Aeroparque y en condiciones de indigencia. "Se puede morir gente. No se puede sacarlos así y exponerlos a este nivel de frío. Claramente el aeropuerto no es un lugar para dormir pero la calle menos", remarcó por Crónica y señaló que "una sociedad que no cuida a esta gente le va a ir mal".

Y volvió a la carga contra Larreta: "Quiere terminar de ajustar sobre los laburantes y cualquiera que les haga fuerza es su enemigo. Creen que hay que hacer desaparecer gente, yo no creo que nuestro pueblo piense eso. ¿Por qué no explican cómo sacar a los narcos de la villa?".

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra el acuerdo que Mauricio Macri realizó con el Fondo Monetario y lo definió como "un crimen de 45 mil millones de dólares". "Esto fue una estafa, es parte de la plata que los argentinos hoy no tienen en el sueldo. Y la política fue pagarle a los criminales. Si no pagamos no van a embargar el país. Si al banco o al Anses le debés 5.000 dólares tenés un problema. Si al banco le debés 45.000 millones de dólares el problema es del banco", continuó.

Por último, ratificó que "acompañará" a Sergio Massa en caso de ganar las paso al tiempo de despacharse contra otros dirigentes opositores como Patricia Bullrich y Gerardo Morales.

"En octubre si ni ganamos, acompañamos a nuestro rival. Es infinitamente mejor que la señora que fue ministra de Trabajo con De la Rúa (Bullrich) y el señor que fue secretario de Bienestar (Morales)", cerró.