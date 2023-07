¿Quién arranca mejor?: uno por uno, los spots de campaña de los principales precandidatos

Oficialmente, este 9 de julio comenzó la campaña electoral en los medios de comunicación de cara a las PASO, que se lebraran el próximo 13 de agosto. La vorágine electoralista está corriendo desde hace varios meses, y es una campaña casi permanente de los principales precandidatos que competirán en estas elecciones.

Sergio Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei ya largaron su spot de campaña donde buscan conectar con el electorado y mostrar un modelo país que pretenden cada uno de los competidores, pero, ¿qué más hay para decir detrás de estas piezas audiovisuales? Acá, un brevísimo análisis. Veamos.

Sergio Massa: “La Patria sos vos”, es lo que propone desde un comienzo la coalición cuya cara propone el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, donde "Incluye peronismo + kirchnerismo y eso ya es competitivo" están “Todos” en la boleta. Para lo que se denomina en las encuestas “el mundo azul” la Argentina es la Patria y todo se explica desde el trabajo o desde la gestión. Lo que propone este spot es que ahora están verdaderamente "Ordenados, unidos y con candidato", aprendimos del fracaso del actual gobierno.

Las Paso serán el domingo 13 de agosto. Foto: MDZ.

Patricia Bullrich: “Si nos es todo, es nada”, es donde apunta el spot de Patricia. En su encuadre, plantea de manera directa “No estamos en un país normal” entonces “no alcanza con un buen administrador”, donde apunta a Horacio Rodríguez Larreta, y cuando dice “ni un teórico de la economía” a Sergio Massa e indirectamente a Javier Milei. La fuerza y el orden son los principales conceptos que marcan la identidad de la campaña. Respecto a lo argumentativo para ella, con el consenso no se le gana a la corrupción y con diálogo no se eliminan las mafias. No hay lugar para estos dos conceptos que se consideran duros. Aquí se puede ver el contraste de la campaña para adentro del espacio del PRO como para afuera.

Horacio Rodríguez Larreta: “Este país si tiene arreglo” utiliza el tono propositivo. De los cuatro spots lanzados hasta el momento es el más “publicitario” de todos y se sustenta de encuestas y Focus Group. Hay una cuestión clave con este lanzamiento publicitario, el fuego y la actuación de Larreta lo hace lejano y superficial de lo que plantea anteriormente, donde en sí, está la voz de la gente de a pie. Algo para destacar es que el spot es genérico, el contraste lo realiza con la realidad y la realidad no es candidata.

Javier Milei: “Una Argentina distinta” Es serio, estamos muy mal para reír, dice Milei en primera persona y mediante un primerísimo primer plano. Milei con su equipo Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Diana Mondino, Carolina Pipaparo y Marcela Pagano, entre otros, plantean desde la narrativa: honestidad, trabajo, Sin corrupción ni privilegios, bajar impuestos e inflación, caminar tranquilo, jóvenes protagonistas. El contraste está enfocado en, ellos, los políticos o nosotros, la gente, donde el espacio libertario se incluye.

Cabe aclarar en este somero análisis que la trilogía amor, odio, miedo, que son emociones, se ponen en juego de manera permanente. Si no está explícitamente en el spot, si hay voceros que se encargan de trasmitirlo. La campaña comenzó y 19 fórmulas presidenciales que van a competir en las primarias del 13 de agosto, pero los principales jugadores ya están en la cancha hace rato. Ahora es oficial.

* Daniel Ivoskus. Consultor político.