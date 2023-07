Gerardo Morales tensó la interna de Juntos por el Cambio y volvió a criticar a Mauricio Macri

Solo 24 horas duró la tregua dentro de la interna de Juntos por el Cambio. El miércoles, Horacio Rodríguez Larreta había considerado que el modelo de gobierno de Mauricio Macri "fracasó", provocando la inmediata respuesta de Patricia Bullrich, su rival en las PASO. "Es un ventajero total", aseguró la exministra de Seguridad. Quien salió en defensa de Larreta fue el gobernador jujeño Gerardo Morales, quien lo acompaña en la fórmula presidencial.

"El país necesita liderazgo. Horacio ha demostrado que no tiene jefe, y ese es otro problema, eso es lo que no le perdona Mauricio. Horacio no tiene jefe, y realmente necesitamos un presidente, que no tenga un comando de afuera", sostuvo en un acto en la provincia de Misiones, donde viajó a respaldar a los candidatos legislativos de la lista donde él ocupa la vicepresidencia.

Además, el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical consideró que "la característica diferenciadora respecto de la otra fórmula es que somos dos hombres de gestión, gestionamos todos los días, tenemos que resolver problemas todos los días, tenemos vocación por la gestión y experiencia, que es lo que necesita el país".

El compañero de fórmula de Larreta entendió que uno de los índices de la deficiente gestión de Mauricio Macri es "que haya vuelto el kirchnerismo en 2019". "Parece que está mal si uno cree que no ha sido exitoso que hayamos dejado de gobernar para seguir transformando y que haya vuelto el kirchnerismo", analizó.

"Hay que tratar de no mirarse el ombligo y creer que uno hace todo bien. Yo soy gobernador y hago cosas bien y cosas mal, nadie es infalible. La gestión de 2015 a 2019 fue un aprendizaje. Se hicieron cosas bien y también cosas mal, y decirlo no es atacar a nadie", aseguró en declaraciones a la prensa local.

Sin embargo, valorizó que "hemos logrado construir un espacio mucho más fuerte y potente dentro de Juntos por el Cambio" y señaló que "tenemos coincidencias que tienen que ver con la transformación que necesita el país".