¿Sergio Massa, se queda o se va? Las definiciones de una de sus alfiles

A pocas semanas del cierre de listas de cara a las elecciones presidenciales 2023, una de las incógnitas más grandes pasa por lo que decida hacer el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Por un lado se especula con que pueda abandonar el Frente de Todos, pero por otro se lo piensa como uno de los candidatos elegidos por Cristina Fernández de Kirchner. En medio de tanta incertidumbre, una de sus alfiles políticas dio hoy definiciones que ubican al tigrense más afuera que adentro en la carrera a octubre.

En una entrevista radial, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, analizó el presente del Frente de Todos, dio su opinión acerca de la posibilidad y utilidad de unas PASO, y también dio detalles del momento personal que está atravesando Sergio Massa, a quien aseguró que ve "cansado".

Las primeras definiciones fueron quizás las que más ruido hicieron, ya que Moreau no descartó que Massa se vaya del Ministerio de Economía: “A Massa lo veo cansado de tanta presión, esfuerzo, y la incompresión de muchos dirigentes políticos de nuestro espacio”, lanzó sin dudar en apuntar a la interna que atraviesa desde hace un largo tiempo la coalición gobernante.

Cecilia Moreau puso en duda la continuidad de Sergio Massa en Economía.

De todas formas, aseguró que se deben tomar las cosas "con tranquilidad" debido al momento difícil que está pasando el Gobierno nacional. "Tenemos que tener un gran criterio de la responsabilidad y la situación que está atravesando el Gobierno", expresó Moreau.

Las definiciones del Congreso del Frente Renovador

Este sábado 10 de junio se llevará a cabo el Congreso Nacional del Frente Renovador, con la presencia de representantes de todas las provincias del país. El evento será en el estadio Arenas (ex direct tv). La jornada cerrará a las 17, aproximadamente, con la palabra de Sergio Massa, acompañando por las principales figuras políticas de este espacio político.

Así se prepara el Direct TV Arena con 12 mil localidades para el Congreso del Frente Renovador

Al respecto, Moreau aseguró que "mañana no vamos a discutir Massa sí o no" y que para ella "es uno de los mejores candidatos de nuestro espacio político". "Si no la medís a Cristina (Fernández de Kirchner), Axel (Kicillof), Wado (Eduardo de Pedro) y Sergio son los que más miden", añadió.

Para cerrar, expresó: “No veo que el Frente de Todos se divida, pero sí una reconfiguración política del Gobierno. Primero hay que discutir las ideas para que lo que nos pasó no vuelva a pasar, que tengamos divergencias que no se puedan saldar en una mesa. Unas PASO no tienen explicación ni lógica”.