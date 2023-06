La encuesta que genera pánico de cara al balotaje

Una encuesta generó pánico en el principal distrito electoral del país. ¿Quién se queda afuera del balotaje?. El kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner, Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y La Libertad Avanza de Javier Milei aparecen en un triple empate que potencia la incertidumbre política de cara a las elecciones.

De acuerdo a la encuesta de la consultora Federico González y Asociados, en la provincia de Buenos Aires el FdT alcanza una intención de voto del 29,1%, Juntos por el Cambio llega a 28,7% y La Libertad Avanza de Javier Milei a 25,1%. Un escenario de triple empate que podría dejar a cualquier fuerza afuera de la segunda vuelta electoral.

La encuesta genera alarma también en el kirchnerismo en la categoría a gobernador. Axel Kicillof aparece en la encuesta como el candidato más votado en términos individuales con 27,8%, pero caería derrotado ante la sumatoria de llos candidatos de Juntos por el Cambio ya que Diego Santilli cosecha una intención de voto del 23,1% frente al 22,7% de Néstor Grindetti.

La interna del Frente de Todos empieza de a poco a tomar forma, empezando con Eduardo "Wado" de Pedro, quien tras ser avalado recientemente por Cristina Kirchner como representante de una nueva camada de líderes que son "hijos de la generación diezmada", aceleró su instalación y se embarcó en un frenesí de reuniones con diversos actores de la vida política, social y gremial en la búsqueda de adhesiones.

Del otro lado, Daniel Scioli, el candidato incómodo y no deseado por el kirchnerismo, que empezó a armar listas en varios distritos del país, incluida la provincia de Buenos Aires con Victoria Tolosa Paz como aspirante a la gobernación, y la ayuda de otros cuadros políticos del albertismo residual como el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Y no se puede aún descartar al ministro de Economía, Sergio Massa, pese a que en más de una oportunidad condicionó su participación electoral a que no haya competencia en las PASO, un escenario casi imposible por el desafío abierto por Scioli.

El Frente Renovador realizará un congreso partidario el próximo sábado y desde las bases activarán el operativo clamor para que de allí salga una precandidatura presidencial del líder de esa fuerza política.

La convulsión en Juntos por el Cambio (JxC) no es menor y sumó ayer un nuevo capítulo cuando Mauricio Macri acusó al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta de "poner en crisis" a la coalición con su plan de incorporar al gobernador cordobés Juan Schiaretti, mientras el jefe de la UCR, Gerardo Morales, sembró dudas sobre la integridad de la alianza y hasta arriesgó que incluso podría cambiar de nombre.

En una nueva andanada contra Larreta, Macri especuló con que la idea del jefe de Gobierno porteño podría obedecer a supuestas malas mediciones en las encuestas del postulante presidencial del PRO. Macri dijo que las posibles incorporaciones ponen "en crisis todo el sistema de la coalición" opositora, y afirmó que si un dirigente "está tranquilo y seguro por el camino" que transita no propone "cambiar las reglas".

"No entiendo las decisiones que viene tomando. Debemos tener un compromiso con el cambio y que sea profundo, rápido y mantener el coraje para llevarlo a cabo. Si no, no tiene sentido volver al poder", dijo en declaraciones a Radio Mitre de Córdoba, provincia que visitó hoy para disertar en la Bolsa de Comercio.