Con un tajante mensaje, Juan Manuel Urtubey se bajó de su candidatura

En medio de las negociaciones entre el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, y Juntos por el Cambio, el exmandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey, confirmó que no será candidato en las elecciones de este año. Lo anunció mediante un video en sus redes sociales en el que destacó su preocupación por los manejos de la política actual.

"No voy a participar en las próximas elecciones. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista. No reniego de mis convicciones, las afirmo. Nunca creí en juntarse en contra de alguien", comenzó .

No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. pic.twitter.com/883FKmFlIu — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) June 7, 2023

"Creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno. Hoy la política no entiende a la gente, yo no entiendo a la política. Los argentinos vivimos en un país destruido y lo único que recibimos son peleas de poder, intrigas, egos e internas", agregó.

Urtubey lanzó su candidatura en enero bajo el lema de "Hagamos un país". Fue de la mano de Schiaretti y planteaba una alianza con los gobernadores peronistas por fuera del kirchnerismo. Hoy, el exgobernador aclara que no jugará pero que va a trabajar más que nunca. "Y no necesito un cargo para eso, tenemos que hacer que la política vuelva a representar a la gente", manifiesta.

Respecto a la posible inclusión del gobernador cordobés a Juntos por el Cambio, el salteño días atrás aclaró: "Quiero aclarar una vez más que no formaré parte de Juntos por el Cambio. Lo digo con respeto y con convicción. Soy lo que fui toda la vida: un militante peronista que ha tenido el honor de recorrer un largo camino siendo elegido por mi pueblo, por lo que soy y por mi pertenencia”.