La fe de Agustín Rossi: "Tenemos asegurado un lugar en el balotaje"

El jefe de Gabinete y precandidato presidencial por el Frente de Todos (FdT), Agustín Rossi, afirmó que la coalición oficialista es la única "que tiene asegurado un lugar en el balotaje" de noviembre y consideró que "los peronistas no sienten que este gobierno los haya defraudado".



"El único espacio que tiene asegurado un lugar en el balotaje somos nosotros. El segundo lugar se lo disputan (el líder de La Libertad Avanza, Javier) Milei y Juntos por el Cambio", indicó Rossi en diálogo con FM Milenium.



En ese sentido, señaló que "si el cierre de listas fuese hoy a la noche, el Frente de Todos cerraría con 3 o 4 alternativas" y consideró que eso es una ventaja porque "una PASO puede dar una mejor expresión electoral del FdT".



Además, afirmó que "los peronistas no sienten que este gobierno los haya defraudado".



El expresidente Juan Domingo "Perón decía que gobernar era generar trabajo, y nosotros lo generamos. No generamos los niveles de redistribución salarial que esperamos, pero el trabajo se generó", aseveró el jefe de Gabinete.



Y recordó que "haber convivido con el endeudamiento, la pandemia, la guerra y ahora la sequía, no es una cuestión fácil. Ni para los argentinos ni para el gobierno. Recibimos un país con 55% de inflación".



Finalmente, apuntó contra Juntos por el Cambio, que "le dieron aire a Milei porque decía las barbaridades que a ellos les parecían políticamente incorrectas y no podían decir, y ahora Milei les está comiendo los ojos como los cuervos".