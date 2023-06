Javier Milei y Mauricio Macri, unidos para terminar con el kirchnerismo

Hablaron en privado más de una vez, tienen vasos comunicantes que sostienen la buena sintonía y auguran un posible Gobierno que trabaje con el que no gane de forma conjunta. Mauricio Macri se halla y habla el mismo idioma que el economista liberal y siente que representa el qué y el cómo que necesita el país para salir adelante a partir del 10 de diciembre. Javier Milei lo respeta y toma conceptos, lo cree bien intencionado pero pésimamente rodeado en 2015. Pasaron ocho años.

Macri cree que Milei es el Macri del 2015 que no tuvo, no supo, no quiso, transformar el país como hubiese querido. Así entonces, culpa a los amigos que prometieron millonarias inversiones y que volvieron a especular con la vuelta del peronismo, a los que negociaron con el PJ desde el Congreso y al sector externo por la imposibilidad de haber torcido el rumbo del país.

Los números del Instituto Patria, de Uspallata y de los privados reconocen que Javier Milei puede ser presidente y que de mínima tiene casi asegurada una plaza en el balotaje. Es un peligro no para el Gobierno, sino para el ecosistema político en su conjunto. El Gobierno prefiere que gane Milei, pero jamás lo dirá en público. El economista no tiene ni el teléfono de los jueces, no sabe qué es el lobby de tribunales ni le interesa saberlo, y alguna vez le dijo en privado a MDZ: "La injusticia es simple, no permitiría una injusticia en contra de un kirchnerista ni de nadie, la vida debe ser justa". Concepto francés que acuña un liberal que debería repetirlo en público si pretende asegurarse el balotaje.

Los números posicionan al economista Javier Milei

El voto de Milei es viral y por ahora sin capacidad de cura. Lo eligen pobres, ricos, urbanos y rurales, para peor, Ramiro Marra y Milei ahora plantean un discurso de respeto irrestricto por cualquier preferencia sexual, tal como le dijo a este medio el youtuber financiero el viernes por la mañana. "No me interesan las preferencias sexuales, todos tienen la libertad absoluta de hacer, decir, soñar y amar a quien quieran, jamás tomaría una decisión en contra de esas libertades", expresó Marra.

Mauricio Macri cree que la Argentina está a milésimas de lo irreversible. "No hay tiempo", suele decir. Cree que la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta es difícil de empardar, pero no puede permitir un centímetro de acercamiento con Martín Lousteau y Gerardo Morales, dos dirigentes que nunca fueron de su confianza. Macri cree que el actual jefe de Gobierno porteño no cumplió con algunos temas acordados y que su segundo mandato fue malo, de ahí el interés de lograr que su primo Jorge sea el sucesor natural.

Patricia Bullrich no puede gritarlo a los cuatro vientos, pero si es presidenta deberá gobernar con la figura de Milei muy cerca. Ambos se respetan y no se traicionaron, creen uno del otro que su intelectualidad y honestidad brutal les permitiría llevar a cabo tareas conjuntas. La exministra de Seguridad goza de su confianza más que de la de Macri, quien sabe de su indómita forma de adivinar el siguiente paso.

Así entonces, en Uspallata no hay certeza de qué pasará, pero sí que el mileismo será protagonista de lo que viene, por lo que los puentes seguirán aceitados, los trabajos seguirán conjuntos y, en caso de un balotaje, la pirotecnia será mínima porque se habrá logrado el objetivo mayor: terminar, como dijo Alberto Fernández al empresario Roberto Navarro, con veinte años de kirchnerismo.