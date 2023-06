Las mujeres que quieren ser vicegobernadoras de Mendoza

El tiempo de las mujeres es el nombre de un libro, también de varios artículos sobre género y esa expresión denota la época en que vivimos. Las mujeres ocupamos más cargos de poder que en otras décadas y en la política, gracias a la sanción de las normas de paridad, integramos la mitad de los cargos legislativos. Sin embargo, los ejecutivos están exentos de esa exigencia en Argentina en general y en Mendoza en particular. Por eso, cada fórmula para la gobernación para las PASO (primarias, abiertas, sumultáneas y obligatorias) del próximo domingo 11 de junio está integrada sin ninguna exigencia de género. De los 10 binomios que se presentan, 7 están conformados por mujeres pero en todos los casos ocupan el lugar de precandidatas a vicegobernadoras: es decir que todos los precandidatos a gobernador que van a estar en la boleta única de las PASO son varones, independientemente del frente electoral y la ideología que representan.

El Frente Cambia Mendoza, que es el oficialismo tiene dos duplas: una que encabeza el senador nacional Alfredo Cornejo como precandidato a gobernador y otra el ex diputado nacional Luis Petri. Cornejo eligió como compañera de fórmula a Hebe Casado y Petri a Patricia Giménez. Casado es una exlegisladora provincial, dirigente del PRO muy cercana a la presidenciable Patricia Bullrich, médica inmunóloga de San Rafael. Tiene un perfil alto en las redes sociales y un carácter que no pasa desapercibido: es muy frontal. Cornejo la eligió tras la salida de Omar De Marchi del Frente Cambia Mendoza y representa al PRO en la fórmula con el radical. En la reciente entrevista con MDZ, Casado aseguró que: “Con Cornejo nos conocemos desde la Legislatura, cuando él era gobernador y hemos tenido mucha relación respecto a diferentes temas, principalmente relacionados con salud. Y además, al estar yo en contacto con Patricia Bullrich y él haber caminado durante el 2021 junto con ella buscando los senadores que hacían falta a nivel nacional, tenemos como un contacto diferente o más intenso y eso hace que nos conozcamos el uno al otro sepamos qué quiere cada uno”.

En tanto que Giménez es exdiputada nacional, actualmente dirige una escuela y tuvo un paso protagónico en la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Ecónomicas) cuando Julio Cobos era gobernador (2003-2007). Se enfrentó al kirchnerismo que gobernada el país y cambió las reglas del Indec para medir la inflación. “Ser vicegobernadora es asumir un compromiso con cada mendocino y mendocina, es poner toda mi pasión, experiencia y trabajo para tener una provincia pujante de nuevo. Es volver a defender los interesas de la provincia, promover leyes y consensos que nos ayuden a crecer. Luego de haber sido diputada nacional, embajadora y docente, es un rol que asumiría con mucho orgullo y teniendo al bien común como premisa cada día", aseguró en diálogo con MDZ.

En el Frente Elegí, que lidera el peronismo, hay cuatro fórmulas para la gobernación y tres están conformadas por mujeres. Guillermo Carmona lleva a Liliana Paponet como precandidata a vice; Nicolás Guillén a Lorena Martín y Alfredo Guevara a Patricia Galván. La dupla de varones es la del kirchnerismo que integran Omar Parisi por Unidad Ciudadana y Lucas Ilardo por La Cámpora. La compañera de fórmula de Carmona, la diputada nacional Paponet, es una sanrafaelina que reporta políticamente a Emir Félix, el intendente de San Rafael y su presencia potencia a la dupla y generará un posible triunfo en la PASO en el cuarto distrito por el empuje del departamento más poblado.

Martín es sancarlina, sonaba en un comienzo como precandidata a intendenta en ese departamento que adelantó los comicios pero finalmente decidió integrar la fórmula como vicegobernadora en la lista de los movimientos populares. Es la delegada del PAMI en su departamento. Galván en tanto, es una referente de los derechos humanos de San Rafael y exdiputada provincial. Paponet aseveró ante MDZ que :"Cuando una se involucra en la política desde muy joven, nunca se imagina que en algún momento llegará ese día en que se empiecen a ocupar espacios de decisión. Pero llega... y he tenido la responsabilidad de representar a los sanrafaelinos y sanrafaelinas en espacios del municipio y hoy lo hago por los mendocinos como diputada nacional. Este nuevo desafío que se avecina significa mucho para mi. Y la verdad es que es muy valioso, no solo porque para nosotras nunca fue fácil, sino porque nos permite acercar soluciones desde una visión mucho más empática y compasiva para este plan de gestión serio y consistente que proponemos como equipo con Guillermo. La verdad es que le debo mucho a esta provincia, desde mis estudios en la universidad pública, hasta lo que soy el día de hoy por mi trayectoria en el sector público/privado y el apoyo de mis compañeros y compañeras. Asumo este compromiso con orgullo y mucho respeto, lo asumo porque si hago una revisión de esta Mendoza, a la que amo, reconozco que hay mucho por trabajar y mejorar. La realidad que vivimos el día de hoy es muy triste. Tambien sé que con trabajo arduo y gestión podemos ir hacia adelante, sacarla del letargo en el que se encuetra desde hace 8 años. Con Guillermo estamos preparados para el desafio, estamos listos para poner a Mendoza Primero".

Martín le dijo a MDZ que: "Estoy muy contenta de poder ser parte de desafío político, en donde los movimientos sociales reclamamos un lugar, un espacio ya que venimos trabajando hace muchos años y visibilizamos situaciones cotidianas que sufren que sufren los mendocinos y mendocinas. Por ejemplo, el hecho de que, como consecuencia de la falta de viviendas, muchos mendocinos han tenido que buscar una una forma de poder acceder a una vivienda, y después se encuentran con la realidad de que no tienen servicios básicos esenciales. Hemos registrado en Mendoza trescientos diecisiete barrios en el Registro Nacional de Barrios populares. Hemos avanzado en tal sentido y hemos generado esta ley para los barrios populares que, desgraciadamente, en Mendoza todavía no se ha adherido a esa ley. También estoy convencida que la justicia social es la única forma de que todos los hijos en o o que todas las personas puedan acceder a los mismos beneficios. ¿Seas hijo de un obrero rural o seas hijo de un empresario? Con la justicia social te garantiza el acceso a la salud, a la seguridad, a la educación, y estas son las banderas por las cuales milito y por las cuales estoy convencida de que no pueden existir en Mendoza, ciudadanos de primera y de segunda. Por este motivo, hoy estoy poniéndole el cuerpo a todos estos a estas personas que han sido desplazadas del sistema y que y que exigen derechos."

Por su parte, diálogo con MDZ, Galván aseguró que: “Es para mí una satisfacción ser compañera de fórmula de Alfredo Guevara, una persona a quien respeto por su militancia en derechos humanos ya que también me identifico con esa militancia que hace muchos años que integro la asamblea permanente por los derechos humanos. Estaba un poco alejada de la política partidaria por diversas razones, pero me pareció muy atrayente esta convocatoria porque es una convocatoria desde la base. Esto significa que queremos que, si bien nosotros tenemos propuestas, que la gente participe con sus propias propuestas, porque acá no hay fórmulas mágicas, creo que casi todos tenemos más o menos el mismo discurso, pero hay que escuchar más a todos, a todas y a todos, y de eso se trata la construcción. Hemos escuchado mucha desesperanza y también indignación en cuanto a algunas actitudes de algunas políticas.. Así es que pienso seguir caminando incluso posteriormente a estas elecciones porque creo que hay mucho para ver hay muchos rincones que encontramos en Mendoza sobre todo en el cuarto distrito al que yo pertenezco donde ningún político se ha acercado . Así es que creo que hay mucho por hacer y me comprometo hacerlo, Es un desafío para mí y para todas las personas que integramos la base”, sostuvo.A eso agregó: “Soy la única candidata a vicegobernadora feminista y cristinista. Y de los pocos que estamos defendiendo también la agricultura, porque hay algunos sectores que están hablando de cambio de matriz productiva y están a favor de la minería”.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT también lleva mujeres en segundo lugar. Lautaro Jimenez va como precandidato a gobernador y su vice es Noelia Barbeito, que representan al PTS y son la lista A. En tanto que el listado del Partido Obrero, Víctor Da Vila está acompañado por Nadya Gazzo. Barbeito es una profesora de Historia que ya ha sido precandidata en otras elecciones y que fue senadora provincial. En tanto que Gazzo es maestra jardinera y milita en una lista del SUTE (sindicato de docentes) de Las Heras. MDZ dialogó con ambas. Barbeito aseguró que: "En esta oportunidad es un lugar distinto al que he tenido que ocupar en otras oportunidades, porque es un lugar de acompañamiento, en este caso de Lautaro Jiménez, que es el precandidato a gobernador. Es un lugar desde donde uno sugiere, desde el aporte, desde el acompañamiento, a veces uno siente que no es todo lo que uno pudiera o quisiera acompañar o aportar, pero sí tiene cierta emoción de ver cómo un compañero que milita desde muy joven, no llega todavía a los 40 años, maestro, que fue legislador, volvió a trabajar, y eso, ver como alguien que puede, logra transmitir, logra también llegar a muchos trabajadores y trabajadoras. Eso da mucha emoción, y lleva a uno desde lo personal y lo político a entender que si bien las personas son importantes, muchas veces también lo importante es qué política, qué ideas, qué convicciones, qué coherencia es la que tiene una fuerza política, como en este caso la nuestra, y eso, bueno, cómo transmitirlo y trasladarlo, digamos que muchas veces queda por fuera de las personas en particular y tiene que ver más con una idea fuerza, Eso también ayuda a despersonalizar a veces y acompañar desde otro lugar creo que ha sido en esta oportunidad".

Por su parte, la precandidata a vicegobernadora de la lista B, Ortiz, dijo a este diario: "Obviamente es un orgullo como militante, ya que las candidaturas fueron votadas por compañeras, compañeros, activistas y simpatizantes del frente de izquierda y del partido Obrero, y voy junto con mi compañera con mi compañero Víctor Dávila, donde tenemos un gran compromiso de poner a la izquierda realmente como una alternativa de gobierno en la provincia. Y nuestro plan de gobierno, la verdad, es que requiere muchas reformas y cambios profundos en cuanto a la producción de alimentos, condiciones laborales, reforma de la justicia, de la educación, que estos cambios llevarían un un intento trabajo en la Legislatura con muchos proyectos y también una reforma constitucional. Por darles un ejemplo, nosotros proponemos que el director general de escuela sea electo y con mandato revocable, que tenga una antigüedad de diez años como trabajador de la educación pública y que la deje ese autónoma de los gobiernos de turno. Esto, por ejemplo, requeriría una modificación de la constitución. Entonces, en este sentido pensamos que la vicegobernación cumple un rol bastante importante en el plan de gobierno que tenemos desde la izquierda para Mendoza".

Las dos únicas fórmulas que no llevan mujeres son las de La Unión Mendocina y el Partido Verde. La nueva alianza está conformada por Omar De Marchi- Daniel Orozco como vice y los precandidatos verdes que integran la fórmula son Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fuggazzoto. De Marchi, presentó el año pasado un proyecto para que en la dupla para la gobernación hubiera paridad de género pero finalmente no fue aprobado ni él lo cumplió.

Presentaremos en la Legislatura de Mendoza un proyecto para incorporar en la fórmula de gobernador/a y vicegobernador/a la representación igualitaria entre mujeres y varones



La fórmula principal no puede excluir la paridad de género. No hay ninguna justificación razonable. uD83DuDC47uD83CuDFFD — Omar De Marchi (@omardemarchi) March 8, 2022

Organizaciones sociales que luchan por los derechos políticos de las mujeres, aseguran que la inclusión de los distintos géneros en la política, no hacen tanto a que los temas que se traten sean diferentes sino a que una cuestión de mejorar la calidad de la democracia. Si somos más mujeres que hombres en Argentina, ¿por qué tenemos menor representación?