Un analista explica porqué cree que Cristina Fernández de Kirchner entregó la lapicera

En diálogo con MDZ, el analista y consultor político Carlos Germano habló sobre la presión de Massa para torcer la decisión tomada por la vicepresidenta y dijo que opero igual tras la renuncia de Guzmán. Además, agregó que la entrega de Cristina de la birome significa fin de ciclo. Sostuvo también que los más perjudicados por la candidatura de Sergio Massa son Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, mientras que a Patricia Bullrich la fortalece. Sobre la performance de Milei, Germano remarcó que no ve un escenario de tres tercios. “Se le están bajando todos los candidatos. La gente ve caos en ese espacio”, describió.

Carlos Germano, analista politico. Foto: Twitter

Sobre la provincia de Buenos Aires vaticinó un final abierto: “Kicillof no la tiene tan fácil", afirmando que quien gane la interna a presidente de Juntos por el Cambio es muy probable que se lleve la gobernación. Al ser consultado por MDZ de los motivos por los cuales Cristina Kirchner bajó a Wado de Pedro, su candidato, Germano dijo: “Si hay un tiempista en la política argentina se llama Sergio Massa. Lo que no entendió esta gente es que el año pasado, cuando renunció Guzmán, Massa hizo lo mismo que ahora. Él fue, le dijeron que no y la nombraron a Batakis. Empezó a operar igual que ahora, y a los quince días lo tuvieron que ir a buscar”.

“La diferencia es que ahora los gobernadores fueron los que le dijeron a Cristina hasta acá llegamos. Nosotros no te militamos a Wado porque es una boleta perdedora. Después de eso a Cristina no le quedó otra que hacer lo que estaba diciendo a los cuatro vientos el riojano (Ricardo) Quintela, poner a Massa como candidato y que el vice lo ponga el presidente”, afirmó el consultor.

Del impacto generado por la formula oficialista, Germano sostuvo que “es más competitiva que la de Wado". "Hay dos grandes perjudicados en todo esto, además de Máximo y La Cámpora, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales porque Massa va a pescar a ese votante. No quedan dudas, que ante ese escenario, la gran ganadora es Patricia Bullrich; no por nada cuando se enteró que Massa era candidato dijo ‘hay que estar lo mas lejos posible de Sergio Massa’. Un claro mensaje envenenado a Larreta y Morales”, consideró.

Sobre si el cambio de candidato significaba un paso al costado de la vicepresidenta, Germano respondió: “No sé si estamos ante un final de ciclo del kirchnerismo. Simbólicamente lo del viernes fue eso, un fin de ciclo". Y agrego que "es la primera vez desde que Cristina tomó la centralidad del poder, luego del fallecimiento de Néstor, que no maneja la lapicera. Simbólicamente Cristina la entregó".

En cuanto al escenario electoral que se presenta con Massa candidato, dijo: “Veo hoy un escenario mucho más parecido al del 2015, donde está cada vez más lejos un panorama de tres tercios. Es muy difícil que Milei llegue a los 20 puntos, hoy está entre los 15 y 18 puntos".

"Lo que trasciende hacia el afuera del armado de Milei es el caos. Se le bajaron los candidatos y lo peor que puede pasar en un proceso electoral es que lo invada el caos. La gente ve eso y dice ‘esto es poco serio'". Germano añadió: “Es indudable que mucha gente lo va a votar, especialmente los jóvenes. Ahora yo me pregunto si los jóvenes que siguen a Milei se van levantar un domingo para ir a votar y que va a pasar con los que se anotaron para fiscalizar ¿van a ir?, ¿se van a comer todo un domingo fiscalizando? Por eso digo que lo que era un león que rugía fuerte, hoy ruge menos”.

Asimismo, el analista político sostuvo que por más que la fórmula presidencial de Unión por la Patria sea más competitiva, “el cambio le gana a la continuidad". "En ese cambio a la que veo cada vez más solida es a Patricia Bullrich, viene consolidándose en los sondeos. Y cuenta con el plus de la familia de los uniformados, a eso agrégale el apoyo del campo. Hoy el campo argentino está con Patricia, el hecho de que el socio estratégico de Larreta sea Lousteau trae muy malos recuerdos por la 125 a la gente del campo”, aseveró.

En cuanto a la posibilidad de que Kicillof retenga la provincia, Germano dijo que el final está abierto. “Quien gane la interna a presidente de Juntos por el Cambio va a generar un grado de potencialidad muy fuerte. Hace seis meses atrás veía más sólida la provincia de Buenos Aires para el oficialismo, hoy lo tengo con un signo de interrogación. La elección de la provincia de Buenos Aires es una elección que hay que caminarla. Pueden pasar muchas cosas todavía”, anticipó.

De los candidatos a gobernador de la coalición opositora afirmó que “por su forma de ser más canchera Santilli puede caer un poco mejor que Grindetti que es más introspectivo". "A favor del intendente de Lanús te digo que es un tipo con mucha gestión, lo demostró en el municipio y ahora en Independiente", agregó. "No sé si para una campaña eso sirva de mucho, acá va a jugar el candidato a presidente. El que gane la PASO en la provincia de Buenos Aires se lleva al gobernador”, concluyó.

Por último, sobre el papel que va a tener el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, sostuvo “Miguel Fernández le agrega musculatura a Grindetti". "Es el presidente del Foro de intendentes radicales bonaerenses, Miguel tiene el apoyo de la mayoría de los intendentes radicales y la estructura del partido. No es algo menor porque le aporta estructura a la formula de Bullrich en la provincia. Enfrente como compañero de Santilli está Posse con cinco intendentes y el sector de Lousteau. Recordemos que Posse viene de perder la interna del radicalismo en la provincia con Maxi Abad”, finalizó Germano.