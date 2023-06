Tristeza: una turista describe Penitentes como un "pueblo fantasma"

Desde hace varios inviernos Penitentes es noticia. Ya no por ser un atractivo turístico emblemático, sino más bien por todo lo contrario. La falta de control y la precariedad de los servicios que encuentran allí los turistas han sido un fenómeno recurrente desde su expropiación. Pero en los últimos días se viralizó el video de una turista en el que directamente describe al antiguo centro de esquí como un "pueblito fantasma literal".

"Se siente un ambiente creepy", describe la joven y la traducción literal a esa palabra sería "espeluznante". Sin mediar accidente nuclear alguno, Penitentes se ha convertido en nuestro pequeño Chernobyl.

"A mi siempre me ha fascinado o llamado la atención los lugares abandonados. Imaginarme que en algún momento hubo tanta vida y de la nada no hay más nadie. Ver los departamentos abandonados. Me llama la atención, me gustaría meterme adentro.

Me imagino que antes hubo algún café algo así, alguien tomando un cafecito. Ahora están las ventanas rotas", narra la persona que compartió el video.

"Esto me parece super raro porque estamos en una antigua estación de esquí que empezó a funcionar en 1979.Se ve super raro porque se ve todo abandonado como pueblito fantasma, litera", sintetiza.

Penitentes funcionó por última vez en todo su esplendor en el invierno del 2016. En mayo del 2017 el gobierno decidió no renovar la concesión a la empresa que lo administraba y en 2018 se aprobó en la Legislatura la expropiación de los inmuebles. Pero lo que debía ser una decisión que apuntaba a mejorar el servicio, terminó derivando a un estado de abandono de lo que supo ser uno de los principales atractivos turísticos de alta montaña.

Desde entonces comenzó un largo periplo con aristas judiciales y licitaciones frustradas. Actualmente se encuentra en marcha el proceso licitatorio para la adjudicación y explotación del centro de actividades de montaña en el que está previsto que se convierta. Sin embargo, una sola UTE se presentó como oferente y su propuesta está siendo evaluada.

Penitentes 2023.



Abandono. Desidia. Improvisación.

Expropiar para paralizar. Todo raro.



Nos prometían Andorra, nos ofrecen culipatin.



Mientras tanto, los ciudadanos que suben hasta el antiguo centro de esquí se encuentran con un escenario precario sin los servicios básicos y esenciales. Una infraestructura abandonada que incluso a los que no lo conocieron les permite imaginarse lo que alguna vez fue ese lugar.