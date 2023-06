María Eugenia Vidal enfrenta una jornada judicial de alto riesgo

La Cámara Federal porteña llevará a cabo hoy la audiencia previa a resolver si confirma o no los procesamientos al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro y a ex funcionarios de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal en la causa conocida como "Mesa Judicial bonaerense".

Se trata de una investigación que involucra a María Eugenia Vidal, se inició en La Plata y, por orden de la Cámara Federal de Casación, pasó a los tribunales federales de Retiro, donde ahora deberá definirse la situación de quienes ya habían sido procesados por el juez de esa localidad bonaerense, Ernesto Kreplak, explicaron fuentes judiciales.

La audiencia, que estaba inicialmente programada para el 13 de junio, fue reprogramada por "razones de agenda" para hoy a las 10.30, informaron fuentes judiciales. La investigación se abrió por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a raíz del hallazgo en ese organismo de la filmación de una reunión que tuvo lugar en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios y empresarios habrían coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo "Pata" Medina.

Este último es querellante en la causa y su abogado adelantó que estará presente en la audiencia para hablar ante los jueces de la sala II del Tribunal de Apelaciones. La bautizada "mesa judicial bonaerense" se reunió el 15 de junio de 2017 y en ese encuentro, según la filmación que se hacía desde una cámara de seguridad y sin conocimiento de los protagonistas, Villegas dijo la frase "Si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".

El juez federal de La Plata Kreplak procesó en la investigación a los entonces funcionarios y agentes de la AFI presentes en la reunión y dispuso "profundizar" la pesquisa para determinar si "autoridades nacionales" dieron directivas al respecto. Los procesados son Villegas; el intendente de La Plata Julio Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI). Todos fueron embargados por 10 millones de pesos y los empresarios que fueron a esa reunión recibieron falta de mérito.