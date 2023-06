Martín Llaryora se mostró ganador pero Córdoba se fue a dormir sin resultados definitivos

Los cordobeses emitieron su sufragio en los distintos centros de votación para elegir a su próximo gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes, concejales y autoridades para el Tribunal de Cuentas.

El oficialista, Martín Llaryora, se declaró ganador cerca de las 2 de la mañana de este lunes cuando todavía faltaban contabilizar unas mil mesas (más de 200 mil votos) y la diferencia con Luis Juez era de poco más de 50 mil votos. El candidato de Juntos por el Cambio se mostró ofuscado por la lentitud en la carga de datos.

Martín Llaryora declaró que "tenemos 50.000 votos de diferencia con el 90% de las mesas escrutadas. No podemos festejar como nos merecemos. Tampoco es justo que todos nos quedemos acá esperando lo que va a ser obvio".

"Todo el mundo sabe que la tendencia es irreversible. Por eso somos hoy los más perjudicados. Lo que debería ser una fiesta de la democracia se ve empañada porque los resultados no están", sumó y agregó: "Sabemos que la tendencia ya está, pero me da mucha pena porque en una provincia como la nuestra, y con la tecnología con la que contamos, no tengamos cerrado el escrutinio".

Y sumó: "Ha sido una elección maravillosa. Quería venir a saludarlos y le pido a los fiscales que cuiden cada voto. Sabemos que nuestras mesas testigo nos dan ganadores por tres puntos. Estoy agradecido con todo el pueblo de Córdoba, sobre todo con los que nos votaron y acompañaron. También a los que no lo hicieron porque tuvimos una jornada pacífica a pesar de los hechos que ya todos conocen".

"Quiero felicitar al resto de los candidatos por la elección. También quiero agradecerle a mi familia y a mi equipo por el trabajo que han hecho. Este resultado es la demanda de una nueva sociedad. Hoy empieza una cuenta de cero. Fue una elección muy difícil", sumó el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba.

Además, expresó: "Nos vamos a abrir al diálogo con todos los sectores. Es imitable para toda la Argentina. Esta Argentina de grieta y división nos está conduciendo a la pobreza y al fracaso".

La nómina completa de candidatos y el resultado parcial

Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba): 42,69%

Luis Juez (Juntos por el Cambio): 39,80%

Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba): 3.00%

Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza): 2,51%

Liliana Olivero (FIT Unidad): 2,37%

Federico Alesandri (Creo en Córdoba de Todos): 2,20%

Mesas escrutadas: 89,82%

Votos procesados: 1.860.304