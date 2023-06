Impunidad: las fiscalías resuelven menos del 5% de los delitos que se denuncian

Ser víctima de un delito y no recibir una respuesta "de calidad" genera una sensación angustiante; la impunidad. En Mendoza, según el último informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales esto es lo que siente la mayoría de las personas que sufren algún delito, pues la eficacia del Ministerio Público Fiscal es baja: menos del 5% de las personas que denuncian reciben alguna respuesta, es decir, el esclarecimiento del hecho. La mayoría de las causas son "desestimadas" o van al archivo, en su gran mayoría con un "NN" como destinatario de la acusación.

Según ese Instituto, que realiza el mismo informe periódicamente, la tasa básica de eficacia político-criminal "busca responder a una pregunta tan simple como importante: ¿qué respuestas le están dando las fiscalías a la sociedad?". Pues esa respuesta es negativa.

Mendoza apenas supera a Santiago del Estero.

En el año 2021, por ejemplo, ingresaron al Ministerio Público Fiscal de Mendoza (es decir a todas las fiscalías) 149.061 causas. De ese grupo, 30.811 eran con personas individualizadas, el resto (118.250) los victimarios eran "NN". Pues el mismo año la justicia penal dio pocas respuestas: solo el 4,84% de las personas tuvieron una respuesta de calidad, esa es la tasa básica de eficacia político - criminal de la provincia. En el ranking Mendoza está en el puesto 12, apenas sobre Santiago del Estero. Sí hubo una mejora respecto a lo ocurrido en 2019, cuando la eficiencia era apenas del 3%.

Además de las causas nuevas, las fiscalías tenían 187.834 causas pendientes de delitos cometidos otros años sin resolución.

Alejandro Gullé, titular del MPF.

El destino de las denuncias

La mayoría de las denuncias que realizan las víctimas de delitos en Mendoza terminan en la nada. "Robaron en mi casa, tuve que hacer la denuncia online y aunque sabíamos quiénes habían sido, no se accionó. Un año después me citaron a Tribunales sin informarme para qué. Recién ahí un ayudante de fiscal me pidió que contara qué había pasado, qué habían robado y si tenía sospechas. Le dije que se olvidara, ya no tenía sentido seguir la causa un año después", relató Andrés Martínez, una de las más de 100 mil personas que por año no encuentran respuesta a sus denuncias.

Las estadísticas lo reflejan: en el 2021 fueron desestimadas o abandonadas 60.455 causas iniciadas en las fiscalías. Otras 81.310 denuncias por delitos fueron directamente archivadas porque no hubo novedades. Del total de causas, 4.763 terminaron con sentencias condenatorias, otras 1.319 con suspensiones de juicio a prueba y 1.137 con acuerdos reparatorios. Además hubo 147 absoluciones y 234 prescripciones.

Los datos de las fiscalías de Mendoza.

El Ministerio Público Fiscal se sacó mala nota en otra materia: la transparencia. Es que según el informe no brinda información pública de calidad. No tiene estadísticas actualizadas ni informes de gestión.

En total el MPF tiene 1603 empleados, de los cuales 540 son abogados y solo el 5 % son "decisores": hay 82 fiscales penales, a quienes se le suman otros 33 abogados con "capacidad de litigio penal". El MPF de Mendoza no tiene investigadores propios y dependen para ello de la policía. Sí hay un cuerpo de 71 peritos y 127 personas asignadas a ellos. Nuevamente hay más burocracia que decisores.

"La eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales es un requisito fundamental para la vigencia de la democracia. Las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social", explican los autores del informe.