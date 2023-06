Javier Milei cargó otra vez contra Gerardo Morales por los incidentes en Jujuy

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a encender la mecha en su enfrentamiento con Gerardo Morales y no le quitó responsabilidad en los incidentes ocurridos este martes en Jujuy. "Mandó a hacer una reforma constitucional en un contexto donde los ánimos estaban muy caldeados", aseguró el libertario en declaraciones a TN.

El economista también fue duro con el accionar del dirigente de Juntos por el Cambio frente a las manifestaciones y lo calificó de "tibio" respecto a la respuesta de la policía.

"Las instituciones de la República se defienden. Si alguien está agrediendo a los uniformados, directamente es un terrorista. (A Morales) lo caracterizó la tibieza, ya que la ley se respeta a rajatabla. Hubiera ejercido todo el peso de la ley para no llegar a esta situación", sostuvo.

Por su parte, el diputado describió al jujeño como un "feudal" y, en este sentido, lo equiparó a otros mandatarios provinciales como Jorge Capitanich en Chaco y Gildo Insfrán en Formosa.

"El señor (Gerardo) Morales también maneja la provincia como un feudo, busca apropiarse de negocios como el litio. Le dio al hijo el negocio del cannabis y tiene 40 familiares en el Estado. Es un típico señor feudal, un político casta que es parte de la decadencia y del fracaso argentino. Igual que (Jorge) Capitanich y (Gildo) Insfrán, él también entra en esa categoría", agregó.

Dura acusación de Milei a Morales por una posible censura en Jujuy

Por otro lado, Milei denunció que el presidente de la Unión Cívica Radical no lo dejó realizar una presentación en la provincia años atrás a raíz de haber cargado contra los familiares del mandatario jujeño que ocupan cargos estatales.

"Yo estaba en un programa de radio donde le había hecho una crítica muy dura. Hice el recuento de todos los familiares de (Gerardo) Morales en el Estado. para mostrar que es un parásito y un vividor", comenzó explicando el legislador. Luego, enumeró una serie de hechos que, según el aspirante a presidente, evitaron que pueda dar una presentación en dos lugares de Jujuy,

"Yo iba a dar una charla en el teatro Mitre, que depende del Estado. Lo que pasó es que, cuando él se enteró, me censuraron y me bajaron la presentación. Frente a eso, buscamos la segunda institución con el auditorio más grande, por lo que fuimos a la Universidad. Entonces ellos dieron el OK y a las pocas horas vino la orden de (Gerardo) Morales para que nos bajen", cerró.