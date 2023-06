A horas de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, se judicializaron las PASO de Unión por la Patria

Los apoderados de Daniel Scioli, en su no nata línea interna Unidos Triunfaremos, presentaron dos peticiones para que se modifique la forma en que los dirigentes que pierdan la próxima elección interna pueda intercalar en la lista definitiva de Unión por Todos con los que resulten ganadores de la misma.

Los abogados Javier Garcia y Víctor Hortel, recordado por su pasado como jefe de los guardia cárceles de Vatayón Militante, hicieron una presentación a dos puntas. La primera ante la Junta Electoral del frente Unión por la Patria y, la segunda, ante la Justicia Electoral provincial. Esta última instancia deberá ser revisada por el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, nombrado en la época de María Eugenia Vidal pero con buenos vínculos con la actual administración provincial. Ni Axel Kicillof ni Teresa García impugnaron, por ejemplo, la actual composición del Alto Tribunal a pesar que uno de sus integrantes está con un grado de invalidez extrema.

“Seguramente lo vamos a rechazar” dijo uno de los integrantes de la Junta electoral partidaria consultado por MDZ y sabedor que las soluciones políticas llegan mucho más rápido que las judiciales, tal cual decía habitualmente Jorge Landau con su famosa frase “la política es mucho más rápida que la Justicia”.

Estas “soluciones políticas” encierran algún tipo de encuentro entre el sciolismo y el kirchnerismo cristinista que quiere evitar, a toda costa, la realización de una PASO. "Va a haber novedades", dijo, enigmático.

Las dos impugnaciones tienen como base el artículo 10 del acta constitutiva de la alianza Unión por la Patria donde se determina la inclusión de minorías y mayorías. Dada la forma redactada entre Máximo Kirchner y Sergio Massa, en una lista de 12 concejales, por ejemplo, el primer candidato de la minoría ingresaría en el lugar 6. Ante la hipótesis que se cierne sobre el oficialismo, donde en caso de ganar la mayoría se quedaría solo con cinco bancas en los concejos deliberantes, el esfuerzo por participar jamás sería recompensado.

Algo parecido sucedería en las listas de diputados y senadores provinciales y diputados nacionales, donde sólo se ubicarían detrás del lugar 7 de la lista definitiva. Evidentemente, no quieren que haya nadie de otra lista que fuera la propia en esos lugares.

"Están armando todo para poner a los propios, nada más. No quieren que haya gente que no sea la que ellos dicen", se quejan desde el comando de campaña de Daniel Scioli. Alberto Pérez, su operador político y de diálogo semiabierto con Máximo Kirchner, no gana para sustos y sostiene que una cosa fue la propuesta que él firmó y luego la que se conoció oficialmente.

Sin embargo, lo que más enojó al actual embajador de Brasil es que luego de ese pacto, firmado el miércoles pasado, Facundo Tignanelli haya redactado el documento que lo fulminó, firmado por el hijo de los dos presidentes en representación del PJ Bonaerense.

"Es de locos. Un tipo que estuvo de viaje, afuera, en todo este tiempo ahora nos venga a apurar y decir que somos antidemocráticos", se quejan en varias intendencias del Gran Buenos Aires. Si bien esto puede ser cierto, y que ni Daniel Scioli ni el sciolismo existía políticamente hablando hasta hace dos meses, todo cambió cuando fue tomado como herramienta para darle un aviso a La Cámpora por "querer quedarse con todo".

Quienes se quejan, además, están preocupados porque en sus municipios aparezcan nuevos “enanos” que, de la nada, puedan ingresar en los cuerpos deliberantes estando en contra de los intendentes. Esta falta de política es que la que también ingresa en la discusión.

A sabiendas que la Junta Electoral partidaria no le atenderá el reclamo, García y Hortel elevaron la petición a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires porque, suponen, "no hay tiempo para perder ya que el cierre de listas y presentaciones será el próximo sábado 24 de junio a las 23.59 con 59 segundos".

Este jueves a la mañana, uno de los laderos más cercanos al exgobernador de la provincia de Buenos Aires se enojó con MDZ al ser advertido por este medio sobre los inconvenientes que podrían tener sobre la presentación de avales, que deben representar a partidos como Frente Renovador, Kolina y Nuevo Encuentro, entre otros, además del Justicialista.

"Cómo te opera Máximo", exclamó. La tensión es casi extrema, aunque no es privativa del sciolismo. En las cercanías de Cristina Fernández de Kirchner todo es misterio. Hasta ahora nadie sabe quién será el candidato a presidente que terminará apareciendo del triunvirato conformado por Axel Kicillof, Wado de Pedro y Sergio Massa, quienes serán los vice del gobernador y candidato a presidente y si hay lugar para “intercalar” a Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz en alguna dupla.

En paralelo, el exgobernador bonaerense, con la ayuda de Santiago Cafiero, quien caminó varios distritos del Gran Buenos Aires el fin de semana largo visitando viejos amigos, se lleva la misma impresión: "Hay voluntad, hay ganas, pero nadie nos regalará nada".