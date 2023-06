En medio del caos en Jujuy, Gerardo Morales acusó a Milagro Sala de "financiar empresarios"

En medio del conflicto desatado en Jujuy por las manifestaciones contra la reforma constitucional. el gobernador y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, acusó a Milagro Sala de "contratar gente" para las protestas y "financiar empresarios" de la provincia.

"En este momento, (el Gobierno Nacional) le da 20 mil planes a Milagro Sala. Está manejando plata, financiando y contratando empresarios y gente", sostuvo el mandatario jujeño. En este sentido, aseguró que tiene "el audio de un empresario" contratado por la dirigente social para "determinadas obras por parte de Milagro Sala".

Y agregó: "Tomaron a Jujuy como un laboratorio para la violencia y para reafirmar el estado paralelo. Pero no vamos a volver atrás. Nos llevó bastante tiempo recuperar la paz y una gran lucha". El presidente por la Unión Cívica Radical (UCR) también habló de un "doble estándar" por parte del oficialismo y comparó la reacción de los sucesos en su provincia con el caso Cecilia en Chaco.

"Parece que los derechos humanos les corresponde a unos y no a otros. Yo no he visto que (Horacio) Pietragalla tenga la misma actitud para hablar con la familia de Cecilia en Chaco o que haya ido a ver lo que pasa en ese estado paralelo, que es lo mismo que pasa en Jujuy", remarcó. En la misma línea, subrayó la presencia de una "injerencia directa" del Gobierno y afirmó que "desde hace un mes vienen mandando gente para agitar en contra".

"De entrada querían tirarme un muerto, inclusive empezó a circular que había personas muertas. Y como no pudieron eso, después generaron dos desaparecidos. Han venido a generar violencia y caos, y a poner en Jujuy un modelo que reestablezca el modelo paralelo que no se los voy a impedir. Por eso, vamos a defender la paz en Jujuy cueste lo que cueste", cerró.

La respuesta de Milagro Sala a las acusaciones de Gerardo Morales

Milagro Sala no tardó en responder a través de un video donde no solo negó las acusaciones en su contra, sino que apuntó contra Morales por presuntamente "financiar a punteros políticos" con financiamiento de la provincia. “No tenés plata para los sueldos, pero sí para financiar a punteros políticos”, señaló la dirigente social en una de sus definiciones más duras.

Durante el clip, que dura más de dos minutos, Sala sostuvo que "es totalmente mentira" que esté financiando los cortes de ruta y siguió con críticas a la gestión del mandatario jujeño.

“Por qué no dice quiénes han financiado estos últimos cuatro y tres años, que fueron Mauricio Macri y Alberto Fernández. Por qué no dice cómo ha recibido tanta cantidad de plata y no ha rendido cuentas con el pueblo”, arremetió.

En otro pasaje, la líder de la Tupac Amaru presentó una captura de pantalla de un presunto mensaje en donde denuncia el pago de 10 mil pesos a cambio de asistir a un acto de la UCR. “Está pagando $10.000 a cada persona que vaya a aplaudirlo, y esa plata es de los jujeños. No tenés plata para aumentar los sueldos, pero sí para darle a los punteros políticos para que te vaya a aplaudir. Dejá de mentir, dejá de meterme a mí, dejá de mentirle a los argentinos”, sentenció.