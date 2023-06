Daniel Scioli no cede en su candidatura presidencial por el oficialismo de cara a las PASO

El embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Daniel Scioli, ratificó este lunes que "no bajará su candidatura" para competir en la interna del oficialismo en las PASO y aseguró que se "someterá al voto popular para que la gente decida".

"Eso no va a ocurrir. Tengo una enorme certeza (de mi candidatura). Si hay algo que me caracteriza es un estilo que no es tibieza, sino firmeza. No voy a dejar que nadie me lleve por delante", sostuvo en declaraciones por TN.

Sobre si esta declaración era en respuesta al sector cercano a Cristina Fernández de Kirchner, Scioli señaló que "no habla de ninguna persona en particular. "Con todo respeto a la vicepresidenta y al presidente, estoy tomando esta decisión personal y en compromiso por mi país. No puedo ser indiferente por lo que está ocurriendo", agregó.

Su contundente afirmación se produce en medio de una jugada en provincia de Buenos Aires encabezada por la vicepresidenta y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, para que el funcionario no pueda presentar los avales necesarios para sostener su postulación y que pondría en peligro su presentación en las PASO.

Consultado por una eventual presión de la exmandataria para que no compita, el embajador argentino en Brasil resaltó que su decisión "no es contra ella ni contra nadie, sino a favor del país".

Respecto a su intención de competir en las primarias, el ex gobernador bonaerense sostuvo que su objetivo es "tener la autonomía y la independencia política para hacer lo que haya que hacer en la Argentina" y también se expresó a favor de una "democracia interna" dentro del espacio oficialista. Además, negó que su candidatura "represente al Gobierno" y destacó que "será el presidente que logre la unidad nacional de la que tantos hablan".

"Estoy preparado, sé lo que hay que hacer, dónde hay que ir y con quiénes llevarlo adelante. No represento al gobierno, yo soy un peronista que representa una agenda distinta hacia el futuro, porque la gente lo está pidiendo", cerró.