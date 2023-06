Caos en Jujuy: la dura definición de Gerardo Morales contra Cristina Fernández de Kirchner

Gerardo Morales tomó el guante y otra vez le contestó a Cristina Kirchner, en una jornada cargada de acusaciones múltiples entre ambos dirigentes y con el caos de Jujuy como tela de fondo. En este marco, el gobernador y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio aseguró que la vicepresidenta "tiene la corrupción y la violencia en su ADN".

"Cristina no está de acuerdo que los corruptos vayan presos, lo que quiere ella es la violencia, el caos y la degradación cultural que dejó el kirchnerismo. Entonces, que no me corra con el tema de la descalificación personal. Es muy básico por parte de ella y no sirve. Ella tiene un ADN de violencia y de corrupción", aseguró en declaraciones a TN.

Inmediatamente la calificó de "hipócrita y farsante" y afirmó que lo sucedido en Jujuy "le venía muy bien" al kirchnerismo "para tapar lo que paso en el Chaco" con el caso Cecilia.

"Buscaron a Jujuy como un argumento para tapar algo que es tan grave como lo que pasa acá, porque todo forma parte de un mismo sistema de estado paralelo, donde manejan fondos sin control. Los Milagro Sala y los Sena que andan por toda la Argentina manejando fondos sin control y de pronto se creen con una gran impunidad y dueños de la vida de la gente", señaló.

Y agregó, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR): "¿De qué hablan Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner), que ahora me convocan al diálogo? Que no sean hipócritas y farsantes. si lo que quieren ellos es la violencia", subrayó el titular de la Unión Cívica Radical.

Luego, el mandatario provincial volvió a responsabilizar tanto a la ex Jefa de Estado como a Alberto Fernández de los incidentes producidos este martes en la Legislatura local y, con críticas a la gestión de Gobierno por la economía, adelantó que "no permitirá que sigan generando caos".

"Ella y Alberto (Fernández) son responsables del caos que están generando en Jujuy, y como gobernador no se los voy a permitir. No les tengo miedo y no nos van a empujar, ya le han hecho mucho daño al pueblo argentino. La peor represión es la pobreza que están dejando", sostuvo.

Y le dejó una última advertencia a Cristina Kirchner: "Volvete a tu casa, dejanos de joder a los argentinos. Queremos vivir en paz".

Respecto a los motivos por los cuales apunta contra el oficialismo por los sucesos en la provincia, Morales advirtió que varios funcionarios de alto rango "tuvieron una participación directa en generar un clima de violencia" y también acusó por la demora para que intervenga la Gendarmería frente a los incidentes.

"Desde un primer momento, el ministerio del Interior y de Seguridad dieron la orden de que la Gendarmería no participe. Recién hoy apareció una orden para que intervengan en la situación de las rutas nacionales", cerró.