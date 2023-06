Dudas en los cierres con los radicales y una sombra sobre Axel Kicillof

En este momento, en diversos rincones del país, se está definiendo quiénes van a ser las personas que van a estar en posiciones de poder en los próximos cuatro años. Fórmulas presidenciales, gobernadores, senadores, diputados, intendentes, todo está en un gran tablero donde los líderes van poniendo y sacando nombres.

Hay dirigentes que viven estos momentos como un sufrimiento. “Yo me considero buena gente, y no me gusta cagar a alguien que hizo todo bien”, asegura uno de los que tiene el teléfono estallado. Es que hay quienes vienen trabajando por un referente hace meses o años y por acuerdos de último momento terminan quedando afuera.

Otros, en cambio, disfrutan cada rosca, cada negociación y, sobre todo, gozan del placer de ver estrategias concretarse. “Es imposible competir con la gente que se divierte haciendo lo que hace”, dice y se ríe otro de los que tiene todo el mapa en la cabeza y sabe que lo que se negocia en la Patagonia puede terminar impactando en la puna. Te doy de acá, me das de allá.

Al filo del fin de semana largo arrancarán las definiciones más trascendentales, aunque varias se irán anunciando estratégicamente. Lunes o martes se define quién será el vice de Patricia Bullrich, aunque lo más probable es que se anuncie más cerca del viernes. “¿Para qué mostrarías tus cartas antes?”, dicen cerca de la exministra de Seguridad. Horacio Rodríguez Larreta tiene previsto resolverlo entre miércoles y jueves.

Ambos tienen como principal opción elegir un vice radical, pero también dejan abierta la puerta a otras opciones. Bullrich está terminando de atar el acuerdo con un sector de los radicales y todo parece encaminado a que su vice sea Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense. En el medio hay quienes tiran el nombre de Luis Petri, que tuvo un sorpresivo resultado en Mendoza. Luis Naidenoff perdería peso en la discusión por la neutralidad que está tomando el correntino Gustavo Valdés. Mientras tanto, en el bullrichismo dejaron trascender otros nombres, como Carlos Melconian o Ricardo López Murphy. Hay quienes creen que son fuegos de artificio para decirle a los radicales que tienen otros planes en carpeta. La opción más seria sigue siendo un radical.

El caso Valdés es uno de los que llama la atención. Tiene diálogo cotidiano con Bullrich. Incluso habló horas antes de firmar una carta con Larreta, Morales y otros “moderados” avalando la postura de ampliar Juntos por el Cambio, pero no le anticipó la movida. Ya nadie espera que juegue fuerte.

Maximiliano Abad, titular de la UCR bonaerense, es el que más chances tiene de ser vice de Bullrich.

Del otro lado, Morales suena como vice de Larreta, pero igual tiene dirigentes propios en las provincias llamando a los armadores de Bullrich, sobre todo porque quieren explorar la posibilidad de tener listas únicas en sus distritos. El miércoles, al firmar la alianza, Alberto Asseff se quejaba ante los presidentes de los partidos de JxC que no le dejaban inscribir su espacio (Unir) y decía que era por su proximidad a Bullrich. “No, sin con Patricia está todo bien”, respondió el jujeño, y Asseff firmó. Unos días antes, Morales había dicho que Bullrich estaba “alterada”. Nadie cierra ninguna puerta.

La opción de Juan Schiaretti como vice de Larreta muchos la ven como caída, aunque no sorprendería que se reactive sobre el final. El jefe de Gobierno sigue buscando mostrarse lo más amplio posible. La madrugada del sábado la pasó en el Monumento a Güemes, en Salta, junto al gobernador Gustavo Sáenz. Allí, hay sectores que apoyaron la candidatura del salteño a la reelección que ahora se están acercando a Rodríguez Larreta, y la foto conjunta fue la puesta en escena de esos acuerdos. Incongruencias de los cierres: al armar los frentes para las elecciones locales, un sector del PRO apoyado por Larreta casi rompe Juntos por el Cambio por no permitir el ingreso de un funcionario de Sáenz. Meses después, es el jefe de Gobierno el que los suma.

Horacio Rodríguez Larreta ahora se mostró cerca de Gustavo Sáenz.

Las dinámicas de uno y otro campamento están siendo distintas. En el larretismo están calculando cada movimiento, a sabiendas de que se instaló que el desafío por delante es difícil pero mantienen el objetivo de sumar el mayor caudal de sectores y así mostrar un apoyo mayoritario. Además, confían en el profesionalismo durante la campaña, con spots ya armados.

“Nos siguen subestimando, como desde hace un año”, dicen cerca de Bullrich, donde anticipan que también ya tienen varios spots grabados y siendo testeados. El clima es distinto en ese espacio, donde se sienten cada vez más solicitados. Y los propios lo perciben en Bullrich: “Se despierta cada mañana y está feliz, haciendo lo que quiere. No tiene la presión de Horacio. Y si perdemos hicimos la patriada”.

Uno de los misterios en Juntos por el Cambio se llama Facundo Manes. En su entorno siguen diciendo que es candidato a presidente, pero el problema es que ese entorno es cada vez más reducido. ¿Con quién va a competir? La mayoría de los radicales que estaban con él ya están embarcados en otras negociaciones. ¿Vice? Puede ser más posible hoy con Larreta que con Bullrich. ¿Senador? También está en el menú de ofrecimientos, aunque cerca suyo lo niegan.

Facundo Manes no baja su candidatura pero podría terminar con Larreta o Bullrich.

El de senador nacional por la provincia de Buenos Aires es uno de los lugares más cotizados. A José Luis Espert se lo está ofreciendo Bullrich para que no juegue de presidente, aunque también el larretismo le podría dar ese lugar. Miguel Pichetto es otro de los que suena. Y algunos se imaginan en ese lugar a López Murphy, aunque el economista se muestra reacio a los saltos de distrito, teniendo todavía dos años más como diputado por la Ciudad. El objetivo macrista es que abandone la carrera como jefe de Gobierno, para no complicar las chances de Jorge Macri. “Su papel en la historia no es arreglar calles y plazas”, le llenan la cabeza. Si no es senador lo imaginan de ministro o embajador. Por las dudas, López Murphy ya habría tirado nombres para las listas de diputados: María Eugenia Talerico y Alejandro Bongiovanni, por ejemplo.

En las provincias el clima dista de estar resuelto. En algunos lugares el radicalismo ya está dividido y cada uno le ofrece una lista a cada presidenciable, pero en otros siguen las negociaciones. Los candidatos nacionales buscan estructura; fiscalización, sobre todo. Los provinciales buscan un candidato presidencial que les garantice un lugar en el Congreso.

Unión por la patriada

En el ex Frente de Todos el panorama es igual de tenso que en la versión anterior. Cambió el nombre pero siguen las mismas diferencias. Daniel Scioli logró un primer objetivo: podrá competir en las PASO. Ahora tiene el desafío de cerrar un armado competitivo, tarea que no es sencilla y se volvió una patriada.

¿Por qué un intendente aceptaría ir con Scioli y no con el kirchnerismo? Cuentan que eso surgió en charlas que mantuvo el ex motonauta con alcaldes con los que trabajó durante años pero con los que lleva bastante tiempo distanciados. Desde 2015, cuando dejó la gobernación, Scioli dejó de trabajar políticamente y hoy esos intendentes están coordinados tanto con Axel Kicillof como con el kirchnerismo.

La alternativa para Scioli será recostarse en los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández y en los sectores que no son contenidos por los intendentes en sus territorios. El caso de Aníbal Fernández en Quilmes, por ejemplo. Para convencer a todos de que su candidatura va en serio, Scioli ya se mostró ayer firmando el acta de su precandidatura por la lista “Unidos triunfaremos”.

Daniel Scioli ya firmó el acta de su precandidatura presidencial por la lista "Unidos triunfaremos".

A Kicillof, por su parte, se le acerca la hora más temida. Son cada vez más fuertes las versiones de que Cristina Kirchner le pediría que sea candidato a presidente. Más aún con el desafío que plantea Scioli. El kirchnerismo no se puede dar el lujo de perder la interna. Wado de Pedro, mientras tanto, espera que las últimas encuestas ratifiquen que con su nombre el triunfo tampoco está en duda.

El martes 20 de junio, en homenaje a Manuel Belgrano, algunos creen que Cristina bajará el martillo. Otros anticipan que la discusión seguirá, porque el desconcierto es grande. No cambiará mucho el panorama con horas de diferencia.

El menú electoral está a punto de definirse, con la única certeza de que hay tres nombres que no se anotan pero desde un segundo plano buscan conservar cuotas de poder: Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Mauricio Macri.

Con la oferta definida, el electorado decidirá, en un contexto con tres interrogantes cruciales que plantea Alejandro Catterberg: si Javier Milei será catalizador del enojo (o si se expresará de otras formas), si el peronismo tiene una elección tan mala como para quebrar un piso histórico, y si Juntos por el Cambio logra sumar en la general las partes que van a duelo en las PASO.