Una exministra también se anota para pelear en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires

La exministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, es una de las precandidatas lanzadas de Unión por la Patria para la gobernación de Ciudad de Buenos Aires. Propone medidas como una inmobiliaria pública, un sistema de cuidados integral y una empresa estatal de alimentos. Compite internamente contra el diputado nacional Leandro Santoro, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y el militante del Frente Patria Grande, Pedro Rosemblat.

La exfuncionaria lanzó un spot en el que relata su camino militante y define su decisión de encabezar la precandidatura. "La historia me dio la posibilidad de ser parte del movimiento que peleó por el derecho al aborto que busca cambiar este mundo injusto. Los desafíos que vinieron los asumí con el compromiso de ir a fondo y de no esquivar nunca las decisiones difíciles", comenzó.

Para cambiar la ciudad hay que dar un paso al frente. pic.twitter.com/VgBNvYpCVW — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 17, 2023

"Hoy, enfrentamos nuevos retos. Vivo en una ciudad que no para de crecer y me pregunto para quién lo hace. Crecen los negocios, las grandes torres y las cuentas de los grandes amigos del Gobierno. Pero nuestras vidas no mejoran. Pasaron 16 años, seguimos sin vacantes en jardines, sin turnos en los hospitales, sin llegar a pagar el alquiler aunque se nos vaya la vida a las corridas y trabajando", agregó.

"Los que gobiernan no lo viven y ni les importa. Sin embargo, millones sostenemos esta ciudad. Inventando nuestro laburo, los lugares de cuidado, ayudando a quien no tiene ni techo ni un plato de comida. Somos muchísimos quienes la seguimos remando. Siempre con valentía y siempre mirando hacia adelante. Quiero ser jefa de Gobierno. Estoy convencida de que podemos vivir bien en esta ciudad", sentenció.