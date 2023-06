Caso Cecilia: la decisión del Ministerio de la Mujer que generó indignación

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzoswki, reveló este viernes que desde el Ministerio de las Mujeres le ofrecieron un subsidio ante la búsqueda desesperada de su hija, que lleva dos semanas desaparecida. La desaparición está siendo investigada como femicidio en Chaco.

"Me llamaron del ministerio de la Mujer para ofrecerme plata y mostraron el ticket por los medios como que me depositaron, pero no pienso tomar ese dinero, quiere saber qué pasó con mi hija”, aseguró Romero en diálogo con A24.

"No me llamó nadie de la política, ni Jorge Capitanich, ni Cristina Kirchner ni nadie. Quiero saber qué pasó, si fue un accidente o fue premeditado. Ahora no sé si voy a poder tener ni un pedacito de mi hija para despedirla, ni saber cuando murió, de no tener una fecha”, sostuvo Gloria.

El periodista Esteban Trebucq apuntó contra el Gobierno por lo ocurrido. "Esta causa preocupa al poder, porque si hacen la trazabilidad del dinero no sabe hasta donde puede llegar, porque la familia Sena puede llegar a Jorge Capitanich o más arriba también. Encontraron seis millones de pesos que puede ser plata de la política”, indicó.

“Esta es la punta del ovillo, porque si tiran van a encontrar al gobierno provincial en primera instancia y al gobierno nacional en consecuencia, alguien del poder va a estar involucrado. La ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, debería renunciar por intentar solucionar con plata un posible asesinato”, agregó el periodista de A24.

Y finalizó: “Además, se cree que estos seis millones de pesos son un vuelto y ya le abrieron una causas por el tema del dinero. Están complicadísimos, lo que muestra claramente cómo se maneja la política, que es tremendo y que la justicia si va a fondo va a encontrar mayores culpables”.