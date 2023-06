Furia de Graciela Ocaña contra Cristina Fernández de Kirchner

Graciela Ocaña le recordó a Cristina Fernández de Kirchner su prontuario judicial y reflotó la denuncia contra la actual titular del PAMI, Luana Volnovich por "los 30 millones a los centros de jubilados truchos". La dirigente de Juntos por el Cambio respondió así las críticas a su gestión durante el discurso de ayer de la vicepresidenta en Río Gallegos.

"El ladrón cree que todos son de su condición". Vicepresidenta, yo terminé la función pública sin ninguna causa por corrupción. La condenada es usted. Y no me tomaría tan en serio lo que dice el Presidente. Le dejo otras frases para sumar al anecdotario uD83DuDC47https://t.co/0kkXSDTIwB — Graciela Ocaña (@gracielaocana) June 16, 2023

fue la respuesta de Graciela Ocaña, ex interventora de PAMI, publicada en su cuenta de Twitter.

"Ya que estamos le recuerdo que Luana Volnovich todavía no explicó los 30 millones a los centros de jubilados truchos. Tampoco la compra de vuvuzelas y otras licitaciones que están siendo investigadas por la justicia. Exigiremos al Presidente que haga la correspondiente denuncia", fue la advertencia de la dirigente de Juntos por el Cambio.