Patricia Bullrich mantiene la incógnita sobre su compañero de fórmula

La precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, rechazó las críticas que le hizo la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y afirmó que va a "defender a los argentinos de trabajo contra las burocracias".

Este jueves, luego de que se ratificara el nombre de Juntos por el Cambio ante la Justicia electoral para competir en las elecciones presidenciales, la exministra de Seguridad subrayó en diálogo con Radio Rivadavia: "No voy a discutir a esta altura de mi vida lo que dice Carrió".

Cabe recordar que, días atrás, la ideóloga de Cambiemos había cuestionado duramente al sector del partido amarillo liderado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, así como también al liberal Javier Milei: "Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre la clase media". En ese sentido, Carrió había advertido que "van a reprimir hasta matar si es necesario" y así se termina "en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad".

Patricia Bullrich afirmó que la política que aspira a impulsar "no es un ajuste, sino un desajuste de la gente para terminar con una burocracia política brutal".

Patricia Bullrich, en clave electoral

"El programa está absolutamente claro. Si alguien quiere que la Argentina siga igual, que haga todo lo que tiene que hacer para que siga igual. Yo no voy a tomar el Gobierno para que la Argentina siga igual", señaló Bullrich, quien se comprometió a "defender a los argentinos de trabajo contra las burocracias que han crecido, empeorando los servicios de la Argentina".

Y agregó: "No es un ajuste, sino un desajuste de la gente para terminar con una burocracia política brutal. Lo voy a hacer con honestidad política y decisión. Es necesario para que la Argentina florezca".

Por otra parte, al ser consultada sobre su compañero de fórmula, la postulante presidencial del PRO respondió: "No lo tengo decidido todavía. Además, cuando uno forma un equipo también es importante saber cómo se forman los otros equipos también. Por eso hay que guardarse algunas cartas para último momento. Lo tengo in pectore, pero no lo voy a decir. Lo estoy pensando".

"No quiero generar faltas expectativas. Me gustaría ser cauta y esperar al momento en que hagamos oficial la decisión", manifestó.

La interna en JxC

Patricia Bullrich también se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y afirmó que, aunque "puede haber algún tipo de diferencia", se han mantenido "posiciones muy firmes y similares en lo que ha sido la caracterización de qué es lo que hay que hacer en la Argentina".

"Presentamos una plataforma que es la síntesis del acuerdo programático de Juntos por el Cambio, un acuerdo político de todos, es decir, que tenemos una base común. La segunda parte es que al darse en unas PASO, quien gane va a tener un espacio político para decir ´gané porque explicité una forma, un programa, una acción, una metodología de cómo mejorar la Argentina, un carácter para el próximo Gobierno´ y eso es lo que te da un espacio para conducir al conjunto en el marco de una plataforma común, con un acento específico", planteó.