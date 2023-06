Piden una dura condena para Cristóbal López y Fabián De Souza

Solicitaron revocar la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa por el incumplimiento del impuesto a los combustibles correspondiente a su compañía Oil. La acusación oficial busca una condena de cuatro años y cuatro meses de prisión y que ambos paguen una compensación económica. Además, se ha establecido una conexión entre el trato preferencial otorgado por la AFIP a los pagos realizados por la familia Kirchner por concepto de alquiler de propiedades, situación que se encuentra bajo investigación en los casos Hotesur y Los Sauces.

La audiencia se llevó a cabo en Comodoro Py y las declaraciones fueron expuestas por el fiscal Mario Villar durante la audiencia ante los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Fifuera de la Cámara de Casación. Estos tres decidirán la posibilidad de revocar las absoluciones mencionadas, como así también la revocación o confirmación de las condenas de Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP.

En su exposición, Villar dijo que el fallo que absolvió a los acusados fue "extraño" y que "llamó la atención", puesto que se condenó a Echegaray, quien defraudó al estado, y no a quienes se vieron beneficiados de esta movida. Por otro lado, explicó que las concesiones que hizo la AFIP era ilegítima, puesto que cuando una persona carga nafta se le cobra un impuesto que debería destinarse al estado, pero en este caso fue retenido por la empresa.

Ante esto, Arias Duval, defensor de Echegaray, argumentó que el impuesto a los combustibles no se traslada al consumidor final, sino que recae en las empresas durante el transporte del combustible. Además, destacó que es incorrecto afirmar que Echegaray otorgó planes especiales exclusivamente a Cristóbal López, ya que se concedieron 1684 de esos mismos planes a otras compañías.

Villar señaló que en lugar de cumplir con sus obligaciones tributarias hacia el Estado, la empresa Oil optó por solicitar cuatro planes de pago a la AFIP y desviar esos fondos mediante préstamos internos entre las distintas compañías pertenecientes al Grupo Indalo. Además, advirtió que estos autoprestamos que recibía el grupo tenían como destino el pago de alquileres a la empresa Los Sauces, por lo que no se buscaba "beneficiar a cualquiera que pasaba por allí, sino que benefició a los que pagaban alquileres a los Kirchner", comentó.

Sobre esto, Duval expresó que relacionar el caso con los casos Hotesur y Los Sauces es algo nuevo y que viola los derechos de su cliente quien, hasta el momento, no ha podido defenderse por dicho asunto.

El fiscal afirmó que López y Sousa "se apropiaron" del dinero del impuesto, por lo que deben reparar los daños por un monto de 5166 millones de pesos (actualizado), y los bienes incautados deben calcularse en base a las ganancias obtenidas a partir de esos fondos.

Duval aseguró que no se trata del no pago de impuestos, sino de su diferimiento para ser pagado luego con intereses, esto lo llamó mecanismo de "espera documentada". Además, destacó que durante el juicio, la fiscalía no pudo demostrar ningún perjuicio económico debido a que no existió tal perjuicio. Además, mencionó que Oil Combustibles ha pagado a lo largo de su historia un total de 7175 millones de pesos en concepto de impuesto a los combustibles a la AFIP, incluyendo los intereses correspondientes.

La audiencia finalizará el 29 de junio y desde ahí, los jueces tendrán 20 días para decidir si revocan o no las absoluciones y la condena, si dictan un nuevo fallo o si confirman la sentencia y todo termina como está.