Ecos de la inflación: fuertes críticas de la oposición al Gobierno

Este miércoles, se conoció la inflación de mayo, que fue del 7,8% en mayo. Si bien el valor retrocedió respecto a abril, sigue siendo una cifra elevada. Rápidamente, los líderes del PRO salieron con los tapones de punta.

Primero, tuiteó el precandidato a presidente por JxC, Horacio Rodríguez Larreta, quien con GIF de una calculadora cuestionó: "Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos".

Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos. pic.twitter.com/jQaNU8Mm0U — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 14, 2023

También se expresó la precandidata a presidenta por JxC, Patricia Bullrich, que expresó: "7,8 % El índice mensual del fracaso y la decadencia sin ninguna política para revertirlo. Es el cambio o es esto".