Luis Petri reveló cuáles son sus intenciones políticas luego de su gran elección

El candidato que se llevó todas las miradas tras los resultados de las PASO en Mendoza fue Luis Petri. El exdiputado obtuvo el 40% de los votos en la competencia directa con el exgobernador Alfredo Cornejo. En diálogo con MDZ Radio, se mostró positivo frente a los resultados, reafirmó su continuidad en el frente Cambia Mendoza y reveló sus intenciones políticas.

“Ayer fue una sorpresa. Lo percibíamos en las calles. Le agradezco a los mendocinos que nos acompañaron. Luchamos contra la estructura de Cambia Mendoza, contra todos los intendentes, el apoyo explícito del gobernador, con una lista integrada por el 99% de gente que no estaba en la política y se comprometió. La gente valoró que seamos ciudadanos de pie. Nosotros hicimos propuestas concretas", remarcó.

"Me hubiera encantado ganar, dejé todo e hicimos una gran elección. Debemos fortalecer la agenda, Cornejo debe recoger el guante, porque la gente pide que se haga un ajuste. Queremos fortalecer el espacio de Cambia Mendoza. La gente me votó porque planteamos soluciones a los problemas de los mendocinos. Vamos a exigir que nuestra agenda se cumpla", añadió.

Luis Petri remarcó que "Mendoza debe bajar los impuestos para aliviar el bolsillo de los mendocinos, tenemos que actuar en consecuencia de la crisis que se vive a nivel nacional. Debemos ser austeros en el manejo de recursos públicos. Esas son las cosas que tenemos que empezar a discutir".

Con respecto a la idea de que sus electores en las próximas votaciones se vuelquen por Omar Parisi (Frente Elegí) u Omar De Marchi (La Unión Mendocina), remarcó: "Mis votantes son republicanos, de gente que está enardecida contra el populismo. Somos el cambio de Cambia Mendoza. No alcanza desde el orden fiscal, debemos generar trabajo. Yo voy a dialogar con Alfredo Cornejo. Nunca pensé en irme del frente. Nosotros hemos definido una lucha conta el kirchnerismo, algo que en los otros espacios no tienen definido. Yo no voy a jugar a ser la figurita difícil en estos tiempos".

"Hay sectores que me votaron porque encontraron una renovación política. Era muy difícil construir un espacio desde cero. Fue una lucha muy difícil, muchas veces nos negaban, casi ni nos mencionaban en las editoriales de distintos medios", sostuvo.

En relación a sus expectativas políticas, indicó: "Fuimos los primeros que dijimos que íbamos a pelear por la gobernación. No sé si seré diputado nacional. Voy a pelear ser candidato a gobernador en 2027. Estuve ocho años en el Congreso de la Nación, me maté debatiendo contra los kirchneristas y presentando proyectos que se convirtiendo en leyes. Mi convicción es ser gobernador de la provincia".

Finalmente, se refirió a la figura de Hebe Casado en Cambia Mendoza: "A mí me encantaba mi candidata, Patricia Giménez. Hebe me parece una joven inteligente y disruptiva", cerró.