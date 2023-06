El contundente pronóstico de Rodolfo Suarez para las PASO

Rodolfo Suarez fue a votar a la escuela Arístides Villanueva de Ciudad, y luego habló con la prensa sobre los nuevos desafíos personales y de Cambia Mendoza. Además, aclaró que no tiene dudas de que Alfredo Cornejo será nuevamente gobernador de Mendoza.

"Al principio por el frío la concurrencia recién ahora se está activando. Estoy contento por el voto porque con este nuevo método es muy rápido y sencillo. Esto es un paso más de la institucionalidad de Mendoza que estamos dando el ejemplo hacia el resto del país. Seguramente la boleta única papel se va a terminar extendiendo a toda la Argentina".

Y agregó: "Yo voy a ir al Senado porque no tengo ninguna duda de que Alfredo Cornejo va a ser el gobernador de Mendoza. Vamos a trabajar de forma conjunto con Alfredo".

"Ha sido una campaña pacífica, como siempre sucede en Mendoza. Los debates que se han dado no han tenido mucha profundidad, pero eso se va a dar para las próximas elecciones. Nosotros estamos muy confiados, ya que en el 2015 agarramos una provincia que realmente estaba muy mal en todos los aspectos. Hoy los servicios se prestan mejor en todos los sentidos. Cuando la macroeconomía pueda acomodarse, Mendoza va a ser otra cosa. Creo que va a haber un reconocimiento de la gente con lo que fue el manejo de la pandemia. Sin dudas que esta elección va a repercutir en todo el país.", describió sobre el proceso electoral.

"No tengo dudas de que Cornejo va a ser el gobernador de Mendoza".

Anabel Fernández Sagasti sobre las criticó al Gobierno por no promover más la boleta única papel. Con respecto a esto, Suarez manifestó: "No hay que subestimar a la gente. Lo único que hay que hacer es marcar con una X donde uno quiere votar de forma vertical. Es algo muy sencillo. ¿Cómo la gente no va a saber votar?

Al ser consultado sobre si espera alguna figura de Juntos por el Cambio entre hoy y mañana, Rodolfo Suarez expresó: "Tengo entendido que viene Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta". Ante el rumor de qué puede ser compañero de fórmula de algún candidato a presidente, opinó: "La elección del vicepresidente es una elección de ellos y no se trata de una negociación. Yo cuando fui candidato a gobernador elegí libremente a Mario Abed y ahora Cornejo hizo lo propio con Hebe Casado. Cada uno elige la fórmula que lo haga sentir cómodo".