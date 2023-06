¿Divertida o fuera de lugar? La denigrante chicana de Mondino a Cafiero

Diana Mondino, candidata a diputada nacional de Javier Milei, estuvo en el piso de LN+ y allí habló sobre los ejes de la campaña, incluso sobre la posibilidad de ser canciller en caso de que el libertario gane las elecciones.

En plena oratoria, fue consultada sobre el actual canciller, Santiago Cafiero, y – sin nombrarlo – lo criticó fuertemente: “Yo me baño y hablo inglés”, sentenció.

ESPANTOSO

El comentario agraviante y discriminador de Diana Mondino contra el canciller Santiago Cafiero solo demuestra la bajeza intelectual de la candidata de Milei.#NeoliberalesNuncaMas pic.twitter.com/TOd0ozbDZb — El Profe Eduardo (@ProfeEduardoOk) May 31, 2023

“Hay un montón de decisiones que uno tiene que tomar en la economía y si las tomamos considerando la inserción de Argentina en el mundo, te ayuda a decidir cuál es mejor para ese objetivo. Y si Argentina tuviera la posibilidad de crecer, probablemente venga del mercado externo”, expresó Mondino.

“Una Cancillería que no esté para ir a cócteles, sino para concentrarse en los temas económicos” remarcó y, antes de cerrar la idea, fue consultada sobre la gestión de Cafiero, a lo que no dudó en responder, a modo de chicana, “yo me baño y hablo inglés”.

De esta manera, Mondino hizo alusión a la controversia que se generó el año pasado cuando Cafiero leyó un texto en inglés durante una cumbre internacional.

Además, aseguró que también habla “francés y cordobés”.

Mondino también criticó las acciones de Cafiero y Alberto Fernández de andar “mendigando” préstamos a países como Brasil y China: “Hay que dejar de dar lástima por el mundo. Lula no mendiga por nosotros sino por los empresarios brasileños”.

En las redes sociales, la chicana de Mondino tuvo gran repercusión, aunque distintos tipos de reacciones: algunos aplaudieron a la candidata de Milei, mientras que otros la acusaron por el comentario "fuera de lugar" contra Cafiero.